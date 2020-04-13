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Okullar ne zaman kapanıyor? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? soruları, son günlerde hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette en fazla araştırılan konulardan oldu. Koronavirüs mücadelesi kapsamında öğrenciler online eğitim sistemine başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullların ne zamana kadar tatil edildiğini açıklamıştı.