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Olay görüşme sonrası Okan Buruk için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları

Olay görüşme sonrası Okan Buruk için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları
08 Temmuz 2020 Çarşamba

Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa koşan Teknik Direktör Okan Buruk için Fenerbahçe veya Galatasaray'a transfer iddiaları gündemden düşmüyor. İşte son gelişmeler...

Süper Lig'de Başakşehir, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek son 3 haftaya avantajlı bir şekilde girdi.
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Süper Lig'de Başakşehir, Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek son 3 haftaya avantajlı bir şekilde girdi.

<p>Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada stres altında olmadığını, Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadığını ve bu yoldan fazlasıyla geçtiğini ifade etti.</p>
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Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada stres altında olmadığını, Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadığını ve bu yoldan fazlasıyla geçtiğini ifade etti.

<p><b>DEMBA BA İSYANI </b></p><p><br></p><p>Demba Ba'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu ifade eden Buruk, 'Hakemlerin yüzde 80-90'ı bunu verir. 2. yarıdaki penaltı zaten çok net, elle oynama var. Mustafa Yumlu, 'Elle oynadım ama penaltı değil' diyor ama baya içerideydi.' şeklinde konuştu.</p>
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DEMBA BA İSYANI


Demba Ba'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu ifade eden Buruk, 'Hakemlerin yüzde 80-90'ı bunu verir. 2. yarıdaki penaltı zaten çok net, elle oynama var. Mustafa Yumlu, 'Elle oynadım ama penaltı değil' diyor ama baya içerideydi.' şeklinde konuştu.

<p><b>GALATASARAY İLE 7 KEZ YAŞADIM </b></p><p><br></p><p>Okan Buruk, sampiyonluk hakkında 'İnşallah Allah nasip eder bunu bize. Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadım, bu yoldan çok fazla geçtim. Pandemi sonrası belki de en çok puan toplayan ekibiz. Takımın isteğinden çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takımımız var.' dedi.</p>
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GALATASARAY İLE 7 KEZ YAŞADIM


Okan Buruk, sampiyonluk hakkında 'İnşallah Allah nasip eder bunu bize. Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadım, bu yoldan çok fazla geçtim. Pandemi sonrası belki de en çok puan toplayan ekibiz. Takımın isteğinden çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takımımız var.' dedi.

<p><span ><b>OKAN BURUK DESTANI</b></span><br></p><p><br></p><p>Süper Lig'de bitime üç hafta kala 66 puanla lider olan Başakşehir'de Okan Buruk adeta destan yazıyor.</p>
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OKAN BURUK DESTANI


Süper Lig'de bitime üç hafta kala 66 puanla lider olan Başakşehir'de Okan Buruk adeta destan yazıyor.

<p><b>31. HAFTADA İLK KEZ </b></p><p><br></p><p>Abdullah Avcı dönemlerinde ligin zirvesinde birçok defa yer almasına rağmen son düzlükte başarısız olan Başakşehir tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer aldı.</p>
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31. HAFTADA İLK KEZ


Abdullah Avcı dönemlerinde ligin zirvesinde birçok defa yer almasına rağmen son düzlükte başarısız olan Başakşehir tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer aldı.

<p><b>ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK </b></p><p><br></p><p>Başakşehir ve Trabzonspor'un ilk iki sırayı paylaştığı Süper Lig'de, Sivasspor, Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe mucizesi yaşanmazsa bu kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.</p>
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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK


Başakşehir ve Trabzonspor'un ilk iki sırayı paylaştığı Süper Lig'de, Sivasspor, Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe mucizesi yaşanmazsa bu kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

<p>UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Okan Buruk, takımda kalması halinde teknik direktör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.</p>
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Okan Buruk, takımda kalması halinde teknik direktör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

<p><b>ÇILGIN İDDİA! TERİM BAŞKAN... </b></p><p><br></p><p>Ancak özellikle sosyal medyada dillenen bambaşka iddialar var. Okan Buruk'un adı Fenerbahçe, hatta Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray ile geçiyor.</p>
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ÇILGIN İDDİA! TERİM BAŞKAN...


Ancak özellikle sosyal medyada dillenen bambaşka iddialar var. Okan Buruk'un adı Fenerbahçe, hatta Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray ile geçiyor.

<p><b>OKAN BURUK SESLERİ </b></p><p><br></p><p>Sarı kırmızılı taraftarlar Terim'den sonra gelecek isim için Okan Buruk'u işaret ediyor.</p>
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OKAN BURUK SESLERİ


Sarı kırmızılı taraftarlar Terim'den sonra gelecek isim için Okan Buruk'u işaret ediyor.

<p>Terim, Trabzonspor yenilgisi sonrası, 'Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir?' sorusuna 'Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim' karşılığını vermişti.</p>
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Terim, Trabzonspor yenilgisi sonrası, 'Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir?' sorusuna 'Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim' karşılığını vermişti.

<p><b>ÖNE ÇIKAN İSİM EROL BULUT AMA... </b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışı sonrası Erol Bulut'a sıcak bakmayan bir grup taraftarın tercihi ise Okan Buruk.</p>
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ÖNE ÇIKAN İSİM EROL BULUT AMA...


Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışı sonrası Erol Bulut'a sıcak bakmayan bir grup taraftarın tercihi ise Okan Buruk.

<p><b>ACUN ILICALI, OKAN BURUK </b></p><p><br></p><p>Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ta bir kafede Okan Buruk'la bir araya gelmişti. Ilıcalı, sosyal medyada fotoğrafı paylaştıktan sonra Fenerbahçe yakıştırmaları fazlalaştı.</p><p><br></p><p>Hürriyet</p>
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ACUN ILICALI, OKAN BURUK


Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ta bir kafede Okan Buruk'la bir araya gelmişti. Ilıcalı, sosyal medyada fotoğrafı paylaştıktan sonra Fenerbahçe yakıştırmaları fazlalaştı.


Hürriyet

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