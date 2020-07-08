Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada stres altında olmadığını, Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadığını ve bu yoldan fazlasıyla geçtiğini ifade etti.
DEMBA BA İSYANI
Demba Ba'ya yapılan hareketin penaltı olduğunu ifade eden Buruk, 'Hakemlerin yüzde 80-90'ı bunu verir. 2. yarıdaki penaltı zaten çok net, elle oynama var. Mustafa Yumlu, 'Elle oynadım ama penaltı değil' diyor ama baya içerideydi.' şeklinde konuştu.
GALATASARAY İLE 7 KEZ YAŞADIM
Okan Buruk, sampiyonluk hakkında 'İnşallah Allah nasip eder bunu bize. Galatasaray ile 7 şampiyonluk yaşadım, bu yoldan çok fazla geçtim. Pandemi sonrası belki de en çok puan toplayan ekibiz. Takımın isteğinden çok memnunum. Şampiyonluğa inanan bir takımımız var.' dedi.
OKAN BURUK DESTANI
Süper Lig'de bitime üç hafta kala 66 puanla lider olan Başakşehir'de Okan Buruk adeta destan yazıyor.
31. HAFTADA İLK KEZ
Abdullah Avcı dönemlerinde ligin zirvesinde birçok defa yer almasına rağmen son düzlükte başarısız olan Başakşehir tarihinde ilk kez 31.haftada zirvede yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK
Başakşehir ve Trabzonspor'un ilk iki sırayı paylaştığı Süper Lig'de, Sivasspor, Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe mucizesi yaşanmazsa bu kulüpler Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Başakşehir'de Okan Buruk, takımda kalması halinde teknik direktör olarak ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
ÇILGIN İDDİA! TERİM BAŞKAN...
Ancak özellikle sosyal medyada dillenen bambaşka iddialar var. Okan Buruk'un adı Fenerbahçe, hatta Fatih Terim'in başında olduğu Galatasaray ile geçiyor.
OKAN BURUK SESLERİ
Sarı kırmızılı taraftarlar Terim'den sonra gelecek isim için Okan Buruk'u işaret ediyor.
Terim, Trabzonspor yenilgisi sonrası, 'Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir?' sorusuna 'Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim' karşılığını vermişti.
ÖNE ÇIKAN İSİM EROL BULUT AMA...
Fenerbahçe'deki teknik direktör arayışı sonrası Erol Bulut'a sıcak bakmayan bir grup taraftarın tercihi ise Okan Buruk.
ACUN ILICALI, OKAN BURUK
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı, Beşiktaş'ta bir kafede Okan Buruk'la bir araya gelmişti. Ilıcalı, sosyal medyada fotoğrafı paylaştıktan sonra Fenerbahçe yakıştırmaları fazlalaştı.
Hürriyet