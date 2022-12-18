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  • Olaylı maç yarıda kaldı! Sahaya yabancı madde yağdırdılar...

Olaylı maç yarıda kaldı! Sahaya yabancı madde yağdırdılar...

Olaylı maç yarıda kaldı! Sahaya yabancı madde yağdırdılar...
18 Aralık 2022 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 18. haftasında Batman Petrolspor'un sahasında Şanlıurfaspor'u konuk ettiği karşılaşma, 61. dakikada tribünde çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

<p>TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti. </p>
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta mücadelesinde Batman Petrolspor sahasında Şanlıurfaspor'u konuk etti.

<p>Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. </p>
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Batman Şehir Stadyum'unda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

<p>Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50. ve 56. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.</p>
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Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor, 50. ve 56. dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti.

<p>Mücadelenin 61. dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı. </p>
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Mücadelenin 61. dakikasında ise tribünlerde olaylar yaşandı.

<p>Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı. </p>
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Polis, kalkan eşliğinde saha içerisinde önlem alırken taraftarlar; sahaya, koltuk, maytap, meşale ve su şişesi attı.

<p>Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61. dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti. </p>
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Karşılaşmanın hakemi Safa Yılmaz, 61. dakikada olaylar nedeniyle maçı tatil etti.

<p>Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. </p>
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Polis ile gruplar arasında gerginlik çıkarken İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç tribünlere giderek taraftarları sakinleştirmeye çalıştı.

<p>Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.</p>
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Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı maçta taraftarlar gaz bombası atılarak dağıtıldı.

<p>Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürerken, takımların stadyumdan ayrılması bekleniyor.</p>
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Stadyum çevresinde polisin güvenlik önlemi sürerken, takımların stadyumdan ayrılması bekleniyor.

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