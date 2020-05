6 / 19



GÖNLÜM TRABZON'DAN YANA...

Şampiyonluk yarışında şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da Başakşehir önde görünüyor. Onların statları hiçbir zaman dolmadığı için bu duruma alışkınlar. Yeni bir sezon gibi başlayacağız. Her şey belirsiz.