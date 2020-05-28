Denizlispor'da forma giyen Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızı Olcay Şahan, Futbol Arena'nın Instagram canlı yayınında çarpıcı yorumlarda bulundu
İŞTE OLCAY ŞAHAN'IN AÇIKLAMALARI
Benim içim dışım aynı. Kendimi hiç değiştirmiyorum. İnsanlara farklı göstermeye çalışmıyorum. Bu yüzden sevildiğimi düşünüyorum.
HER MAÇ ZOR
Her maç zordur. Şu an Süper Lig'de tüm maçlar kıran kırana geçiyor. Kalan 8 haftanın hepsi zor olacak. Yeni Malatyaspor'da testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun diliyorum. İnşallah en yakın zamanda idmanlara başlar ve takımlarına katkı yaparlar.
SONUÇLAR AÇIKLANACAK
Şu an yalnızca evden idmana, idmandan eve gidiyor. Şu an bizim kulüpte hiç pozitif yok. Herkesin kendine bakması gerekiyor. Bizde de bir kez daha test yapıldı, yarın sonuçlar açıklanacak.
MAÇLARIN BAŞLAMASI DOĞRU KARAR
Almanya'yı örnek alabiliriz. Futbol oynanabiliyor. Herkes başlangıçta tedirgindi ama bir başlangıç olması lazım. Evde oturan vatandaşlar için de iyi olacak. Canları sıkılmayacak. Ben maçların başlamasını doğru bulmuyorum. Takımın tamamına yakını oynamak istiyor. Gerçekten uzun zaman oldu.
GÖNLÜM TRABZON'DAN YANA...
Şampiyonluk yarışında şu an favorim yok ama Trabzonspor'un şampiyon olmasını isterim. Ancak şu an kimin avantajlı olduğunu söyleyemem. Taraftarın olmaması etkili olacaktır. Bu konuda da Başakşehir önde görünüyor. Onların statları hiçbir zaman dolmadığı için bu duruma alışkınlar. Yeni bir sezon gibi başlayacağız. Her şey belirsiz.
BEŞİKTAŞ'IN YERİ BAŞKA
Trabzonspor'un da zor maçları var. Onlar kritik. Ancak Beşiktaş'ın yerinin bende başka olduğunu herkes biliyor. Trabzonspor'un zirvede olması sebebiyle öyle söyledim.
AVRUPA'YA GİDEBİLİRLER
Ligimizde Avrupa'da oynayabilecek oyuncular var. Abdülkadir Ömür, Uğurcan, İrfan Can gibi isimler gidebilir. Ligde kalite her sene daha iyiye gidiyor. Gelecekte Avrupa'da oynayan daha çok futbolcumuzu göreceğiz.
ALMANYA'DA BIRAKMAK İSTİYORUM
Şu an Denizlispor'da çok mutluyum. Sonrasında doğduğum yer Almanya'da futbolu bırakmak istiyorum. Kariyerimde hep üst düzey hocalarla çalıştım. Sürekli notlar alıyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da teknik adam olmak istiyorum. Oynadığım takımları çalıştırmak isterim.
SÜREKLİ İLETİŞİM HALDEYİZ
Benim en sevdiğim oyuncu Oğuzhan Özyakup. Bunu her zaman söylüyorum. Benim gönlümün topçusu. Beşiktaş'ta şampiyon olduğumuz oyuncuların yer aldığı WhatsApp grubumuz var. Sürekli konuşuyoruz, iletişim halindeyiz.
OĞUZHAN GERİ DÖNMEK İSTİYOR
Hollanda'nın Oğuzhan Özyakup'a iyi geldiğini düşünüyorum. Gelecek sezon dönerse herkes farklı bir Oğuzhan görecektir. Geri dönmek de istiyor. En güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadı. Taraftarları coşturduğu futbolunu yeniden oynamak istiyor. Çok da hırslı.
YETENEK Mİ ÇALIŞMAK MI?
Çalışmak
KALE DIŞINDA ASLA OYNAMAM DEDİĞİN BİR POZİSYON VAR MI?
Stoper ve forvet.
DÜNYA FUTBOLUNDAKİ BİR NUMARALI TEKNİK DİREKTÖRÜN KİM?
Şu an Klopp. Genel olarak bakarsak Pep Guardiola.
TALISCA MI ALEX DE SOUZA MI?
Jose Sosa. Sosa ile birlikte 4 sene oynadım. Başarı anlamında da bakarsan en iyisi Sosa. İtalya, İspanya, Almanya, Türkiye'de her şeyi kazanmış bir futbolcu. Alex'in önünde görüyorum.
MARIO GOMEZ Mİ DIDIER DROGBA?
Gomez demem lazım ama gerçekçi olursak Drogba
SANA EN TERS GELEN SAVUNMA OYUNCUSU KİM?
Bana kimse ters gelmiyordu. Beni zorlayan bir bek yoktu. Futbol akıl oyunudur. Duruma göre hareket ederim.
KADIKÖY DEPLASMANI MI ALİ SAMİ YEN Mİ DAHA ZOR?
Kadıköy çünkü Ali Sami Yen'de 2 galibiyetim var. Kadıköy'de galibiyetim yok. Denizlispor ile bu sezon yaklaşmıştık. Fenerbahçe beraberliğe şampiyon gibi sevindi. Bu bizim büyük takım olduğumuzu gösteriyor.
KOLEKSİYONUN VAR MI?
Forma koleksiyonum var. 500'e yakın forma var. Oynadığım maçlardaki formaları saklıyorum.