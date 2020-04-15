İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8598
  • EURO
    7,4998
  • ALTIN
    379.024
  • BIST100
    96419.8

Olgunlaşma Enstitüsü'nde hedef 1.5 milyon maske

Olgunlaşma Enstitüsü'nde hedef 1.5 milyon maske
15 Nisan 2020 Çarşamba

Sivas Valisi Salih Ayhan, Olgunlaşma Enstitüsünde 1,5 milyon maske üretileceğini bildirdi.

<p>Ayhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Sivas Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, müdür Aysel Şenlen'den maske üretimi hakkında bilgi aldı.</p>
1
/
12

Ayhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Selçuk Moğulkoç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Sivas Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ederek, müdür Aysel Şenlen'den maske üretimi hakkında bilgi aldı.

<p>Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, pandemi sürecinde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında maske geldiğini, birçok ülkede maske sıkıntısı yaşanmasına rağmen Türkiye'de ücretsiz dağıtıldığına dikkati çekti.</p>
2
/
12

Daha sonra açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, pandemi sürecinde dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu malzemelerin başında maske geldiğini, birçok ülkede maske sıkıntısı yaşanmasına rağmen Türkiye'de ücretsiz dağıtıldığına dikkati çekti.

<p>Sivas'ın maske temininde kendi kendine yettiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:</p>
3
/
12

Sivas'ın maske temininde kendi kendine yettiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

<p>'Olgunlaşma Enstitümüzde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığı protokol çerçevesinde 3,5 ton kumaş temin edilerek yaklaşık 1,5 milyon maske üretimi gerçekleştirilecektir.</p>
4
/
12

'Olgunlaşma Enstitümüzde, İl Sağlık Müdürlüğümüzün İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yaptığı protokol çerçevesinde 3,5 ton kumaş temin edilerek yaklaşık 1,5 milyon maske üretimi gerçekleştirilecektir.

<p> Bu hem kurumların hem de vatandaşların ihtiyaçları açısından çok çok önemli. Kısa bir zaman içerisinde de ilimizin maske ihtiyacını karşılamış olacağız.'</p>
5
/
12

 Bu hem kurumların hem de vatandaşların ihtiyaçları açısından çok çok önemli. Kısa bir zaman içerisinde de ilimizin maske ihtiyacını karşılamış olacağız.'

<p>Salih Ayhan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PTT'nin maske dağıtımının başladığını, Sivas'ta 25 bin maskenin 5 bin aileye teslim edildiğini de belirtti.</p>
6
/
12

Salih Ayhan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla PTT'nin maske dağıtımının başladığını, Sivas'ta 25 bin maskenin 5 bin aileye teslim edildiğini de belirtti.

7
/
12

8
/
12

9
/
12

10
/
12

11
/
12

12
/
12

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.