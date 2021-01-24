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Ömer Faruk Beyaz artık 40 milyon euro

Ömer Faruk Beyaz artık 40 milyon euro
24 Ocak 2021 Pazar

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın, Schalke ile anlaştığı ve Alman kulübüne 5 yıllık imza atacağı iddia edildi. Genç yetenek için belirlenen serbest kalma bedeli ise dudak uçuklatıyor.

<p>Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga'nın en köklü ekiplerinden biri olan Schalke 04 ile kesin olarak anlaşmaya vardı.</p>
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Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga'nın en köklü ekiplerinden biri olan Schalke 04 ile kesin olarak anlaşmaya vardı.

<p>Genç yıldız sezon biter bitmez Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.</p>
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Genç yıldız sezon biter bitmez Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

<p>Skorer'in haberine göre Alman kulübünün Ömer Faruk'u 3 yıldır çok yakından takip ettiği ve scoutlara sürekli canlı izleterek raporlar hazırlattığı öğrenildi.</p>
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Skorer'in haberine göre Alman kulübünün Ömer Faruk'u 3 yıldır çok yakından takip ettiği ve scoutlara sürekli canlı izleterek raporlar hazırlattığı öğrenildi.

<p><b>SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO</b></p><p><br></p><p>Ömer Faruk'un yeteneğine çok güvenen Schalke'nin yapacağı sözleşmeye 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyacağı da belirlendi.</p>
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SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO


Ömer Faruk'un yeteneğine çok güvenen Schalke'nin yapacağı sözleşmeye 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyacağı da belirlendi.

<p><b>SCHALKE'Yİ TERCİH SEBEBİ TÜRK FUTBOLCULAR</b></p><p><br></p><p>Genç yıldız, Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak ve Türk asıllı yıldızlar Suat Serdar, Can Bozdoğan, Levent Mercan, ve Kerim Çalhanoğlu ile birlikte forma giyecek.</p>
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SCHALKE'Yİ TERCİH SEBEBİ TÜRK FUTBOLCULAR


Genç yıldız, Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak ve Türk asıllı yıldızlar Suat Serdar, Can Bozdoğan, Levent Mercan, ve Kerim Çalhanoğlu ile birlikte forma giyecek.

<p>Ömer Faruk'un Schalke'yi tercih sebeplerinden birisinin de Türk futbolculara yaptığı yatırım olduğu öğrenildi.</p>
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Ömer Faruk'un Schalke'yi tercih sebeplerinden birisinin de Türk futbolculara yaptığı yatırım olduğu öğrenildi.

<p>Daha önce de Kaan Ayhan, Hamit Altıntop, Halil Altıntop, Mesut Özil ve Hamı Mandıralı Türk yıldızlar Schalke formasını giymişti.</p>
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Daha önce de Kaan Ayhan, Hamit Altıntop, Halil Altıntop, Mesut Özil ve Hamı Mandıralı Türk yıldızlar Schalke formasını giymişti.

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