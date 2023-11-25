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Birçok sivil toplum örgütünün çağrısına uyan vatandaşlar, 14 Ekim'den bu yana her cumartesi düzenlenen bölgesel ve ulusal eylemlerin 7'ncisinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, Filistinlilere uygulanan ayrımcı politikaların son bulması ve Filistinliler için adalet isteğini yineledi.