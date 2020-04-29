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Ambulans Sürücüsü Aziz Kılınç de, 'Bu sürecin en stresli yanı vakalardan daha çok ilgisiz sürücülerin trafikte bize yaşattığı zorluklar. Bunlar daha çok seyir halindeyken telefonda konuşan, sağına soluna tepki vermeyen, aynasına bakmadan yoluna devam eden insanlar. Bu gibi sürücüler bizim vakaya gidişimiz ya da vakayı hastaneye götürmemiz konusunda bayağı bir zorluk yaşatıyor. Diğer taraftan ailemle birlikte yaşıyorum fakat şu süreçte maalesef eve gitmem sıkıntılı çünkü evimde yaşlı insanlar bulunuyor. Ama sağ olsunlar biz sağlık çalışanları için kalacak yerler de ayarlandı. Otellerde, öğretmenler evlerinde, yurtlarda kalabiliyoruz. Her mesleğin zorluğu olduğu gibi bu mesleğin de zorlukları var. Yoğun günlerimiz de oluyor. Sıkıntılı vakalara çıkıyoruz. Bunlar bizim moralimizi bozuyor ister istemez ama yaptığımız işin bilincinde olduğumuz için, her vakanın sonunda nöbetimizden mutlu ayrılıyoruz' şeklinde konuştu.