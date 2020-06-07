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'NE KADAR BAĞLI OLACAK?'

'İyi midir Balotelli? İyidir. Futbolculuğuna kimsenin itirazı yok ama ne kadar Galatasaray'ın menfaatlerine yakın hareket edecek, ne kadar takımın içinde kalacak, ne kadar tutkuyla bağlı olacak? İşin bu tarafı da var.'