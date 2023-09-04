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Onlar vefanın sembolleri! Tek takımda oynayan futbolcular

Onlar vefanın sembolleri! Tek takımda oynayan futbolcular
4 Eylül 2023 Pazartesi

Futbolun doğası değeri bir futbolcu birçok takıma gidebilir ve orada efsaneleşebilir. Ancak bazı istinalar var. Onlar futbolun vefa örnekleri. Kariyerlerine başladıkları takımda nokta koyan ve kulüpleriyle özdeşleşen o isimleri listeledik...

<p>Bergomi </p><p>Takımı: Inter</p><p>1979-2000</p>
1
/
15

Bergomi

Takımı: Inter

1979-2000

<p>Bülent Korkmaz </p><p>Takımı: Galatasaray</p><p>1985-2005</p>
2
/
15

Bülent Korkmaz

Takımı: Galatasaray

1985-2005

<p>Carragher</p><p>Takımı: Liverpool</p><p>1996-2013</p>
3
/
15

Carragher

Takımı: Liverpool

1996-2013

<p>Franco Baresi</p><p>Takımı: Milan</p><p>1977-1997</p>
4
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15

Franco Baresi

Takımı: Milan

1977-1997

<p>Hakan Kutlu</p><p>Takımı: MKE Ankaragücü</p><p>1993-2007</p>
5
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15

Hakan Kutlu

Takımı: MKE Ankaragücü

1993-2007

<p>Paolo Maldini</p><p>Takımı: Milan</p><p>1985-2009</p>
6
/
15

Paolo Maldini

Takımı: Milan

1985-2009

<p>Müjdat Yetkiner</p><p>Takımı: Fenerbahçe</p><p>1979-1995</p>
7
/
15

Müjdat Yetkiner

Takımı: Fenerbahçe

1979-1995

<p>Gary Nevill</p><p>Takımı. Mnachester United</p><p>1992-2011</p>
8
/
15

Gary Nevill

Takımı. Mnachester United

1992-2011

<p>Carles Puyol<br></p><p>Takımı: Barcelona</p><p>1999-2014</p>
9
/
15

Carles Puyol

Takımı: Barcelona

1999-2014

<p>Rıza Çalımbay</p><p>Takımı: Beşiktaş</p><p>1980-1996</p>
10
/
15

Rıza Çalımbay

Takımı: Beşiktaş

1980-1996

<p>Ryan Giggs</p><p>Takımı: Manchester United</p><p>1991-2014</p>
11
/
15

Ryan Giggs

Takımı: Manchester United

1991-2014

<p>Sanlı Sarıalioğlu</p><p>Takımı: Beşiktaş</p><p>1961-1975</p>
12
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15

Sanlı Sarıalioğlu

Takımı: Beşiktaş

1961-1975

<p>Paul Scholes</p><p>Takımı: Manchester United</p><p>1994-1013</p>
13
/
15

Paul Scholes

Takımı: Manchester United

1994-1013

<p>Tony Adams</p><p>Takımı: Arsenal</p><p>1983-2002</p>
14
/
15

Tony Adams

Takımı: Arsenal

1983-2002

<p>Francesco Totti<br></p><p>Takımı: Roma</p><p>1993-2017</p>
15
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15

Francesco Totti

Takımı: Roma

1993-2017
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