Bergomi
Takımı: Inter
1979-2000
Bülent Korkmaz
Takımı: Galatasaray
1985-2005
Carragher
Takımı: Liverpool
1996-2013
Franco Baresi
Takımı: Milan
1977-1997
Hakan Kutlu
Takımı: MKE Ankaragücü
1993-2007
Paolo Maldini
Takımı: Milan
1985-2009
Müjdat Yetkiner
Takımı: Fenerbahçe
1979-1995
Gary Nevill
Takımı. Mnachester United
1992-2011
Carles Puyol
Takımı: Barcelona
1999-2014
Rıza Çalımbay
Takımı: Beşiktaş
1980-1996
Ryan Giggs
Takımı: Manchester United
1991-2014
Sanlı Sarıalioğlu
Takımı: Beşiktaş
1961-1975
Paul Scholes
Takımı: Manchester United
1994-1013
Tony Adams
Takımı: Arsenal
1983-2002
Francesco Totti
Takımı: Roma
1993-2017