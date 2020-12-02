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Onyekuru Galatasaray'a dönüyor

Onyekuru Galatasaray'a dönüyor
02 Aralık 2020 Çarşamba

Monaco'da kadro dışı kalan Onyekuru, üçüncü kez Galatasaray'a transfer olmak için gün sayıyor.

<p><b>Galatasaray</b>, üçüncü <b>Onyekuru </b>dönemi için geri sayımda.</p>
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Galatasaray, üçüncü Onyekuru dönemi için geri sayımda.

<p>Genç yıldızı daha önce iki kez kiralayan Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kiralama operasyonu için oyuncunun menajeri <b>D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı.</b> </p>
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Genç yıldızı daha önce iki kez kiralayan Sarı-Kırmızılılar, üçüncü kiralama operasyonu için oyuncunun menajeri D'Avila'yı İstanbul'a çağırdı. 

<p>Kulübü <b>Monaco'da kadro dışı kalan</b> 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak ayında Fransa'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda.</p>
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Kulübü Monaco'da kadro dışı kalan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun Ocak ayında Fransa'dan ayrılması neredeyse kesinleşmiş durumda.

<p>Kısa süre önce Ruslar'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten <b>Onyekuru'nun tek isteği,</b> en iyi dönemlerini geçirdiği <b>Galatasaray'ın formasını bir kez daha giymek.</b></p>
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Kısa süre önce Ruslar'dan gelen teklifleri elinin tersiyle iten Onyekuru'nun tek isteği, en iyi dönemlerini geçirdiği Galatasaray'ın formasını bir kez daha giymek.

<p>Sezon başındaki anlaşmazlıktan farklı olarak, <b>Monaco'nun da artık bu görüşmeye sıcak baktığı belirtiliyor. </b></p>
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Sezon başındaki anlaşmazlıktan farklı olarak, Monaco'nun da artık bu görüşmeye sıcak baktığı belirtiliyor. 

<p>Sarı-Kırmızılılar, kontratı <b>1.5 sezonluk</b> yapmak istiyor. </p><p><br></p>
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Sarı-Kırmızılılar, kontratı 1.5 sezonluk yapmak istiyor.


<p>D'Avila süreyle ilgili olarak Fransız devini ikna etmeye çalışacak.</p>
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D'Avila süreyle ilgili olarak Fransız devini ikna etmeye çalışacak.

<p>Sürecin gayet olumlu ilerlediği, Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayındaki transfere kesin gözüyle baktığı ve teknik patron Fatih Terim'e de müjdeyi ilettiği, gelen haberler arasında.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Sürecin gayet olumlu ilerlediği, Galatasaray Yönetimi'nin Ocak ayındaki transfere kesin gözüyle baktığı ve teknik patron Fatih Terim'e de müjdeyi ilettiği, gelen haberler arasında.


Fanatik

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