Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin futbol dünyasına verdiği ekonomik zarar nedeniyle tedbirlerini alan Galatasaray, 2020-21 sezonu için de planlarını hazırladı.
Bu süreçte Süper Lig'in birçok kulübü transfer temaslarını sıklaştırsa da en hareketli takım şüphesiz Galatasaray oldu...
Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok oyuncunun ismi Galatasaray ile anılırken, yabancı kaynaklardan da sarı-kırmızılılar için çokça isim yazılıp çiziliyor...
Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Aslan, gelecek sezon için de kollarını şimdiden sıvamış vaziyette.
Koronavirüs sonrası yaşanan mali darboğaz nedeniyle adımlarını dikkatli atmak isteyen sarı-kırmızılılar için Arap basınından flaş bir iddia geldi.
Arap basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda Al-Nasr'da forma giyen Ahmed Musa'yı kadrosuna katacağı iddia edildi.
27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce Fenerbahçe ile de anılmıştı. Sarı-lacivertliler Nijeryalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.
AHMED MUSA KİMDİR?
4 Eki 1992 tarihinde Nijerya'da dünyaya gelen Ahmed Musa, futbol yaşamına şu anda Arap Ligi ekiplerinden Al-Nasr Riyad'da devam etmektedir.
Profesyonel futbol hayatına Nijerya'nın Kano Pillars takımı ile başlayan Ahmed Musa, burada oynadığı futbolla Avrupalıların dikkatini çekti ve Hollanda'nın Venlo takımına transfer oldu.
Hollanda'da geçirdiği başarılı iki sezonun ardından Rusya'nın CSKA Moskova takımına transfer olan Musa, 2016 yılında Premier League ekiplerinden Leicester City'e transfer oldu.
Buraya transferinin ardından eski kulübü CSKA'ya bir sezon kiralanan Ahmed Musa Rusya macerasının ardından Arap ekiplerinden Al-Nasr'a 16,50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Nijerya A Milli Takımı'nın formasını da giyinen Ahmed Musa 1,70 boyundadır. Nijerya'lı oyuncunun ismi sık sık Galatasaray ile anılmakta bu konu hakkında basında haberler yer almaktadır.
Al-Nasr formasıyla bu sezon çıktığı 22 mücadelede 1455 dakika sahada kalan Musa, 2 gol ve 5 asist kaydetti.