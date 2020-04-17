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Uslu, AA muhabirine teşekkür ederek, 'Tam 5 yılımı bu işe verdim. Şimdi elimde kaldı bu oyuncaklar ne yapacağımı bilemedim. Harçlığım bile kalmamıştı. Sokağa çıkıp satış yapamadığım için, bu hastalık geçene kadar elimdekileri alacak bir hayırsever olması için dua ettim.' diye konuştu.