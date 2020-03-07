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Ortalık mahşer yerine döndü! Kadın, çocuk demeden müdahaleyi sürdürdüler
Ortalık mahşer yerine döndü! Kadın, çocuk demeden müdahaleyi sürdürdüler
07 Mart 2020 Cumartesi
Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara dün geceden beri yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.
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Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.
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Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.
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Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.
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Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.
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