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  • Ortalık savaş alanına döndü, yumruklar konuştu! Futbolcular soyunma odasına kaçtı

Ortalık savaş alanına döndü, yumruklar konuştu! Futbolcular soyunma odasına kaçtı

Ortalık savaş alanına döndü, yumruklar konuştu! Futbolcular soyunma odasına kaçtı
28 Haziran 2020 Pazar

TFF 1. Lig'in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2- berabere kaldı ve bu sonuçla küme düşmesi kesinleşti. Maç sonrasında saha karıştı.

<p>Eskişehir'de gerilim dolu bir ikinci yarı yaşandı. </p>
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Eskişehir'de gerilim dolu bir ikinci yarı yaşandı. 

<p>Maçın 86. dakikasında Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı' dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sözleri üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.</p>
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Maçın 86. dakikasında Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı' dediği iddia edilen Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sözleri üzerine ortalık adeta savaş alanına döndü.

<p>TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı.</p>
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TFF 1. Lig’in 30. haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-kırmızılı takım ligin bitimine 4 hafta kala bir alt lige düşmesi kesinleşen ilk ekip olurken, akıllarda maçta yaşanan olaylar kaldı.

<p>Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı' dedi.</p>
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Maçın 86. dakikasında Altay'ın beraberlik golü öncesi iddialara göre, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak Eskişehirspor yedek kulübesine yönelik, 'Kimden nemalanıyorsunuz, küme düşen takım böyle oynar mı' dedi.

<p>Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. </p>
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Bu esnada saha kenarında bir anda ortalık karıştı. İki takım teknik heyeti ve futbolcuları adeta birbirine girerek yumruklaşmaya başladı. 

<p>Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.</p>
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Olaylar büyüyünce çevik kuvvet saha girerek tarafları ayırdı.

<p>Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.</p>
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Öte yandan polis, olayın daha çok büyümemesi için iki takım yedek kulübeleri arasına set çekerek, oyuncular soyunma odasına girene kadar önlem aldı.

<p>İşte o anlar...</p>
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İşte o anlar...

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