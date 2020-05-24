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'Beni gören insan, sinirli anında bile gülüyor. Bu da beni mutlu ediyor. Özellikle çocuklar, beni çok seviyor. Gördükleri her yerde benimle fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bayramda çocukların salgın nedeniyle mecburen evde kalmaları beni üzdü. Bütün çocuklara ulaşmam mümkün değil ama en azından mahallemdeki çocukları mutlu etmek için harekete geçtim. Sokak sokak gezerek onları eğlendirdim. Balkonlardaki çocuklara şeker attım, kapı önlerindekilere balon verdim. Onlar da bir nebze de olsa bayramı bayram gibi yaşadı. Çocukların gülümsemesi beni mutlu ediyor. Onlara hep güzellikleri aşılamaya çalışıyorum. İnşallah büyüdüklerinde etraflarına iyilik saçan biri olurlar.'

