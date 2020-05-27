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'50 KİŞİLİK ARAÇTA 25 YOLCU OLACAK'







4 Haziran´da Türkiye geneli sefere başlayacak olan 15 Temmuz Demokrası Otogarı'ndaki firmalardan birinde yetkili olan Alaattin Çendek, 'Şu an şirket olarak çalışıyoruz ancak sadece izin kağıdı olan yolcular gidebiliyor.