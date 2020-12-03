İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Aralık 2020 Perşembe / 17 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8228
  • EURO
    9,4308
  • ALTIN
    459.326
  • BIST100
    1328.83
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Oyuna girdi maçı çevirdi, Lille formasıyla yine rekor kırdı! Fransa'da 'Kral'ın' gecesi

Oyuna girdi maçı çevirdi, Lille formasıyla yine rekor kırdı! Fransa'da 'Kral'ın' gecesi

Oyuna girdi maçı çevirdi, Lille formasıyla yine rekor kırdı! Fransa'da 'Kral'ın' gecesi
03 Aralık 2020 Perşembe

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Lille, konuk ettiği Sparta Prag'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

<p>UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti.</p>
1
/
16

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti.

<p>Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.</p>
2
/
16

Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

<p>Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 80. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti.</p>
3
/
16

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 80. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti.

<p>Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu. </p>
4
/
16

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu. 

<p>Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.</p>
5
/
16

Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.

<p>Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.</p>
6
/
16

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.

<p>Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.</p>
7
/
16

Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.

<p>Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.</p>
8
/
16

Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.

<p>Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.</p>
9
/
16

Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

<p>Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi.</p>
10
/
16

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi.

<p>Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.</p><p><br></p>
11
/
16

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.


<p>Lille'de Burak Yılmaz 77. dakikada oyuna dahil oldu.</p>
12
/
16

Lille'de Burak Yılmaz 77. dakikada oyuna dahil oldu.

<p>Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün).</p>
13
/
16

Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün).

<p>Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Lille gruptan çıkmayı garantiledi.</p>
14
/
16

Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Lille gruptan çıkmayı garantiledi.

<p> Öte yandan milli futbolcu, Lille'de bu sezon 14. resmi maçında 8. golünü attı.<br></p>
15
/
16

 Öte yandan milli futbolcu, Lille'de bu sezon 14. resmi maçında 8. golünü attı.

16
/
16

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.