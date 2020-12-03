UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Lille, Sparta Prag'ı konuk etti.
Pierre-Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadele Lille'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 80. ve 85. dakikalarda Burak Yılmaz attı. Sparta Prag'ın tek sayısını ise 71. dakikada Krejci kaydetti.
Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, 77. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna dahil oldu.
Sakatlığı bulunan Zeki Çelik ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Lille, H Grubu'nda liderliğini sürdürdü ve gruptan çıkmayı garantiledi.
Üçüncü mağlubiyetini alan Sparta Prag ise 6 puanla turnuvaya veda etti.
Lille, gelecek hafta Celtic deplasmanına konuk olacak. Sparta Prag ise Milan'ı ağırlayacak.
Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.
Lille'de Burak Yılmaz 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün).
Burak Yılmaz'ın golleriyle rakibini 2-1 mağlup eden Lille gruptan çıkmayı garantiledi.
Öte yandan milli futbolcu, Lille'de bu sezon 14. resmi maçında 8. golünü attı.