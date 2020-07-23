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  • 'Oyuncularımızın tüm kimyası değişti' Mecnun Otyakmaz Ali Koç'un teklifini açıkladı

'Oyuncularımızın tüm kimyası değişti' Mecnun Otyakmaz Ali Koç'un teklifini açıkladı

'Oyuncularımızın tüm kimyası değişti' Mecnun Otyakmaz Ali Koç'un teklifini açıkladı
23 Temmuz 2020 Perşembe

Sivasspor'da bu sezon yüksek performans gösteren Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş büyük kulüplerin radarına girmişti. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, iki oyuncu için gelen transfer tekliflerinin perde arkasını anlattı.

<p>Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş ve ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.</p>
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Önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek olan Mert Hakan Yandaş ve ismi Galatasaray ile anılan Emre Kılınç hakkında oldukça çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

<p>Hürriyet'te çıkan yazıda Mert Hakan Yandaş'ın transferinin perde arkası Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından açıklandı. </p>
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Hürriyet'te çıkan yazıda Mert Hakan Yandaş'ın transferinin perde arkası Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından açıklandı. 

<p>Sezonun en başarılı takımlarından biri Sivasspor. Ve bu başarıdaki pay sahibi oyuncuları da transferin gözdeleri.</p>
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Sezonun en başarılı takımlarından biri Sivasspor. Ve bu başarıdaki pay sahibi oyuncuları da transferin gözdeleri.

<p>İşte Transferin perde arkasında yaşananlar...</p>
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İşte Transferin perde arkasında yaşananlar...

<p>Başta Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç. Bir büyüğümüz geçtiğimiz günlerde kulağıma fısıldadı:</p>
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Başta Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç. Bir büyüğümüz geçtiğimiz günlerde kulağıma fısıldadı:

<p>Sivasspor’a Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç için ilginç teklifler gitmiş. Israr edince de devam etti:</p>
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Sivasspor’a Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılıç için ilginç teklifler gitmiş. Israr edince de devam etti:

<p>Eski tarihli bir sözleşme bile yapalım demişler? Bu soruya en doğru yanıtı verecek isim Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dı. Kendisini aradım:</p>
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Eski tarihli bir sözleşme bile yapalım demişler? Bu soruya en doğru yanıtı verecek isim Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’dı. Kendisini aradım:

<p>Mehmet Arslan: Sayın Başkan, size bir oyuncunuzun transferini gerçekleştirmek için eski tarihli bir sözleşme yapalım teklifi yapıldı mı?</p>
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Mehmet Arslan: Sayın Başkan, size bir oyuncunuzun transferini gerçekleştirmek için eski tarihli bir sözleşme yapalım teklifi yapıldı mı?

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Bu mümkün mü? Bana kimse böyle bir şey teklif edebilir mi?</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Bu mümkün mü? Bana kimse böyle bir şey teklif edebilir mi?

<p>MEHMET ARSLAN: </p><p>Yani doğru değil.</p>
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MEHMET ARSLAN:

Yani doğru değil.

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Bana yapılmadı, evet.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Bana yapılmadı, evet.

<p>MEHMET ARSLAN: </p><p>Size yakın birilerine yapılmış olabilir mi?</p>
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MEHMET ARSLAN:

Size yakın birilerine yapılmış olabilir mi?

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Olabilir ki size kadar gelmiş. Hep konuşuluyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Nezaket çok önemli. Bir kulüp bir oyuncuyu ister.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Olabilir ki size kadar gelmiş. Hep konuşuluyor. Bakın bir şey söyleyeyim. Nezaket çok önemli. Bir kulüp bir oyuncuyu ister.

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Gelir bizimle temasa geçer, olur biter. Ama ne yazık ki bunu yapmayanlar var. Benden isim istemeyin. Ben iki kulüp arasındaki tartışmanın bir parçası değilim.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Gelir bizimle temasa geçer, olur biter. Ama ne yazık ki bunu yapmayanlar var. Benden isim istemeyin. Ben iki kulüp arasındaki tartışmanın bir parçası değilim.

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Ama kulüpten habersiz oyuncularla temasa geçmek en hafif deyimle nezaketsizlik. Bu sezon şampiyon olma şansımız vardı bizim.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Ama kulüpten habersiz oyuncularla temasa geçmek en hafif deyimle nezaketsizlik. Bu sezon şampiyon olma şansımız vardı bizim.

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Ama ne yazık ki, ocak ayından bu yana oyuncularımızın tüm kimyası değişti.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Ama ne yazık ki, ocak ayından bu yana oyuncularımızın tüm kimyası değişti.

<p>MEHMET ARSLAN: </p><p>Ali Koç’un size bir teklifi olmuş?</p>
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MEHMET ARSLAN:

Ali Koç’un size bir teklifi olmuş?

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Evet oldu. Yanılmıyorsam Aralık ayıydı. “Mert Hakan Yandaş’a talibiz. İsterseniz sözleşme imzalayalım ve bu sezonu siz de kiralık oynasın.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Evet oldu. Yanılmıyorsam Aralık ayıydı. “Mert Hakan Yandaş’a talibiz. İsterseniz sözleşme imzalayalım ve bu sezonu siz de kiralık oynasın.

<p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Böylelikle oyuncunuzun kafası da karışmasın, siz de şampiyonluk yarışında bu oyuncunun kafa karışıklığından dolayı etkilenmeyin” dediler.</p>
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MECNUN OTYAKMAZ:

Böylelikle oyuncunuzun kafası da karışmasın, siz de şampiyonluk yarışında bu oyuncunun kafa karışıklığından dolayı etkilenmeyin” dediler.

<p>MEHMET ARSLAN: </p><p>Niye olmadı?</p><p><br></p><p>MECNUN OTYAKMAZ: </p><p>Mert Hakan uzatma teklifimizi zamana yaydığı için Ali Koç’un teklifi gerçekleşmedi.</p>
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MEHMET ARSLAN:

Niye olmadı?


MECNUN OTYAKMAZ:

Mert Hakan uzatma teklifimizi zamana yaydığı için Ali Koç’un teklifi gerçekleşmedi.

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