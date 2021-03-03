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Ozan Tufan kadro dışı kalmaktan böyle kurtuldu

Ozan Tufan kadro dışı kalmaktan böyle kurtuldu
03 Mart 2021 Çarşamba

Fenerbahçe'de Caner Erkin, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı. Ozan Tufan'ın aynı akıbete uğramasından ise son anda vazgeçildi. İşte detaylar...

<b>Caner Erkin</b>, <b>Fenerbahçe</b>'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada, kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi.
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Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenildiği maçın son anlarında oyundan çıktığı sırada, kulübeye el kol hareketleriyle tepki gösterdi.

<p><b>Erol Bulut</b>, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu <b>kadro dışı </b>bırakmak istediğini <b>Emre Belözoğlu</b>'na iletti. </p>
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Erol Bulut, geçmişte de benzer hareketlerde bulunan tecrübeli oyuncuyu kadro dışı bırakmak istediğini Emre Belözoğlu'na iletti.

<p>Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, <b>'Bunu yapmak zorundayız</b>' diyerek Caner'e bildirdi. </p>
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Ali Koç da detayları çarşamba günü Samandıra'da öğrenip onay verirken, Belözoğlu son kararı, 'Bunu yapmak zorundayız' diyerek Caner'e bildirdi.

<p><b>Ozan Tufan</b> topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi. </p>
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Ozan Tufan topun ağzındaki diğer isimdi, ancak bu yaz Avrupa'ya satılması planlandığı için, değer kaybetmemesi amacıyla sadece kulübeye çekildi.

<p>Trabzon maçı kazanılmasaydı, daha radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine <b>para cezası</b> kesilecekti.</p>
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Trabzon maçı kazanılmasaydı, daha radikal bir kararla, 7-8 kişilik oyuncu listesine para cezası kesilecekti.

<p>Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek. </p>
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Yönetim, Trabzon galibiyeti sonrası Erol hocanın arkasında durduğunu göstermek ve oyunculara gözdağı vermek adına, Caner'i kadro dışı tutmaya devam edecek.

<p>Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurcalamaması için, <b>'Kadro dışı'</b> ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Ancak pozitif havanın bozulmaması ve kamuoyunun süreci daha fazla kurcalamaması için, 'Kadro dışı' ifadesi yerine, daha yumuşak bir geçiş yapıldığı öğrenildi.


Fanatik

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