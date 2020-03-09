Özel Harekat Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor
Özel Harekat Yunan sınırında gece gündüz devriyesini sürdürüyor
09 Mart 2020 Pazartesi
Özel harekat polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekat polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.
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Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.
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Özel harekat polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.
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Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.