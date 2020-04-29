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'Pamukkale'ye benzer şekilde, basamaklı havuzlar ilgi çekip hayranlık uyandıracaktır. Yaklaşık 22 bin metrekare alanda Sivas'ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanılarak yapılan Altınkale, Pamukkale'nin rakibi değil, kardeşi olacaktır. Burada suyun renginden faydalanıyoruz. Suyu doğal ortamına bıraktığımızda tortu oluşmakta ve seyirlik bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Tasarımıyla da bölgeye çok farklı bir işlevsellik kazandırılacak. Proje bitince bölge cazibe merkezi haline gelecek. Yoldan geçenlerin, buraya ziyarete gelenlerin uğrak yeri olacak. Proje, Türkiye'de ilk ve özgün olacak. Ülkemizde dikkat çekici bir yer olacağına inanmaktayız. Yeni sezonda çermikte görsel bir manzara ortaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah burayı bu sene hizmete açacağız.'