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Papiss Cisse depremi! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Papiss Cisse depremi! Fenerbahçe'den ayrılıyor
23 Ocak 2021 Cumartesi

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Papiss Cisse'ye talip oldu. Teknik direktör Erol Bulut, Senegalli golcünün ayrılığı için onay verdi.

Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse için Sarı-Lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi. 
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Süper Lig kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin Senegalli forveti Papiss Cisse için Sarı-Lacivertli kulübe teklif yaptığı öğrenildi. 

<p>Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da takımdan ayrılmasına sıcak baktığı 35 yaşındaki forvet için yönetimin, Karagümrük'e 'Evet' yanıtı verdiği ortaya çıktı.</p>
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un da takımdan ayrılmasına sıcak baktığı 35 yaşındaki forvet için yönetimin, Karagümrük'e 'Evet' yanıtı verdiği ortaya çıktı.

<p><b>CISSE DE SICAK BAKIYOR</b></p><p><br></p><p>Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak geride kalan süreçte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve son haftalarda şans bulmakta zorlanan Cisse'nin de Karagümrük'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi</p>
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CISSE DE SICAK BAKIYOR


Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ancak geride kalan süreçte Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen ve son haftalarda şans bulmakta zorlanan Cisse'nin de Karagümrük'e gitmeye sıcak baktığı belirtildi

<p>Sezon başında Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olan 35 yaşındaki Papiss Cisse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.</p>
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Sezon başında Sarı-Lacivertli kulübe bonservis bedeli olmadan transfer olan 35 yaşındaki Papiss Cisse, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol atıp, 1 de asist yaptı.

<p><span >Toplamda 4 gole katkı sağlayarak beklentilerin uzağında kaldı. </span><br></p>
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Toplamda 4 gole katkı sağlayarak beklentilerin uzağında kaldı. 

<p>Daha önce Süper Lig'de Alanyaspor'da top koşturan Papiss Cisse, Premier Lig'de Newcastle United forması ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. </p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Daha önce Süper Lig'de Alanyaspor'da top koşturan Papiss Cisse, Premier Lig'de Newcastle United forması ile adından söz ettirmeyi başarmıştı.


Takvim

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