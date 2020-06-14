Dünya genelinde bir azalma da olsa koronavirüs salgını bitmiş değil. Vakalarda ve ölüm sayılarındaki düşüşe rağmen hükümetler normal yaşama dönüşte insanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.
Görüntüler Yeni Zelanda'dan... Ülkede salgına yakalanan insan sayısı bin 154 olarak açıklandı. 22 hasta hayatını kaybederken bin 132 kişi de iyileşti.
3 haftadır pozitif vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da hükümet, kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.
Spor müsabakaları da seyircili olarak yeniden başladı. Ülkenin en önemli spor dalı olan rugbyde ara sonrası ilk maç seyircili olarak oynandı.
Otago Highlanders and Waikato Chiefs arasında oynanan mücadeleyi Forsyth Barr Stadyumu'nda 20 bini aşkın seyirci izledi.
Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi Otago 28-27 kazandı.
Ancak çekişmenin yanı sıra tribünlerde seyircilerin oluşturduğu atmosfer dünyanın gündemine oturdu. Tartışılan konu şu: Çok mu erken?
Son 3 haftada koronavirüs vakası bulunmayan Yeni Zelanda'nın bütün kısıtlamaları kaldırmasıyla tribüne akın eden 20 bini aşkın taraftar, yeni bir dalga tehlikesi oluşturabilir mi?
Yeni Zelanda'nın kararı kimi otoritelerce eleştirilse de maçı yaşayan teknik sorumlular ve rugby oyuncuları, maçı seyircilerin önünde oynamanın büyük keyif olduğu kanısında.
Otago Highlanders and Waikato Chiefs maçından kareler...