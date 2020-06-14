İSTANBUL 24°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8191
  • EURO
    7,6779
  • ALTIN
    379.357
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Parmak ile gösterilen ülkeden akıl almaz görüntüler! 20 bin seyirci maça alındı

Parmak ile gösterilen ülkeden akıl almaz görüntüler! 20 bin seyirci maça alındı

Parmak ile gösterilen ülkeden akıl almaz görüntüler! 20 bin seyirci maça alındı
14 Haziran 2020 Pazar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya durma noktasına gelmişti. Vaka sayılarının azalması hayatı normale döndürse de alınan önlemlerle virüsün yayılması engellenmeye çalışılmıştı. O ülkeden akıl almaz görüntüler geldi, 20 bini aşkın seyirci stadda toplandı...

<p>Dünya genelinde bir azalma da olsa koronavirüs salgını bitmiş değil. Vakalarda ve ölüm sayılarındaki düşüşe rağmen hükümetler normal yaşama dönüşte insanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.</p>
1
/
15

Dünya genelinde bir azalma da olsa koronavirüs salgını bitmiş değil. Vakalarda ve ölüm sayılarındaki düşüşe rağmen hükümetler normal yaşama dönüşte insanların dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıyor.

<p>Görüntüler Yeni Zelanda'dan... Ülkede salgına yakalanan insan sayısı bin 154 olarak açıklandı. 22 hasta hayatını kaybederken bin 132 kişi de iyileşti.</p>
2
/
15

Görüntüler Yeni Zelanda'dan... Ülkede salgına yakalanan insan sayısı bin 154 olarak açıklandı. 22 hasta hayatını kaybederken bin 132 kişi de iyileşti.

<p>3 haftadır pozitif vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da hükümet, kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.</p>
3
/
15

3 haftadır pozitif vaka tespit edilmeyen Yeni Zelanda'da hükümet, kısıtlamaları kaldırma kararı aldı.

<p>Spor müsabakaları da seyircili olarak yeniden başladı. Ülkenin en önemli spor dalı olan rugbyde ara sonrası ilk maç seyircili olarak oynandı.</p>
4
/
15

Spor müsabakaları da seyircili olarak yeniden başladı. Ülkenin en önemli spor dalı olan rugbyde ara sonrası ilk maç seyircili olarak oynandı.

<p>Otago Highlanders and Waikato Chiefs arasında oynanan mücadeleyi Forsyth Barr Stadyumu'nda 20 bini aşkın seyirci izledi.</p>
5
/
15

Otago Highlanders and Waikato Chiefs arasında oynanan mücadeleyi Forsyth Barr Stadyumu'nda 20 bini aşkın seyirci izledi.

<p>Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi Otago 28-27 kazandı.</p>
6
/
15

Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi ev sahibi Otago 28-27 kazandı.

<p>Ancak çekişmenin yanı sıra tribünlerde seyircilerin oluşturduğu atmosfer dünyanın gündemine oturdu. Tartışılan konu şu: Çok mu erken?</p>
7
/
15

Ancak çekişmenin yanı sıra tribünlerde seyircilerin oluşturduğu atmosfer dünyanın gündemine oturdu. Tartışılan konu şu: Çok mu erken?

<p>Son 3 haftada koronavirüs vakası bulunmayan Yeni Zelanda'nın bütün kısıtlamaları kaldırmasıyla tribüne akın eden 20 bini aşkın taraftar, yeni bir dalga tehlikesi oluşturabilir mi?</p>
8
/
15

Son 3 haftada koronavirüs vakası bulunmayan Yeni Zelanda'nın bütün kısıtlamaları kaldırmasıyla tribüne akın eden 20 bini aşkın taraftar, yeni bir dalga tehlikesi oluşturabilir mi?

<p>Yeni Zelanda'nın kararı kimi otoritelerce eleştirilse de maçı yaşayan teknik sorumlular ve rugby oyuncuları, maçı seyircilerin önünde oynamanın büyük keyif olduğu kanısında.</p>
9
/
15

Yeni Zelanda'nın kararı kimi otoritelerce eleştirilse de maçı yaşayan teknik sorumlular ve rugby oyuncuları, maçı seyircilerin önünde oynamanın büyük keyif olduğu kanısında.

<p>Otago Highlanders and Waikato Chiefs maçından kareler...</p>
10
/
15

Otago Highlanders and Waikato Chiefs maçından kareler...

11
/
15

12
/
15

13
/
15

14
/
15

15
/
15

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.