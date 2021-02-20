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Pelkas 11'de olacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Pelkas 11'de olacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
20 Şubat 2021 Cumartesi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek olan Fenerbahçe'de, Pelkas sevinci yaşanıyor. Peki teknik direktör Erol Bulut, sakatlığı geçen Yunan yıldızı, Göztepe maçında ilk 11'de oynatacak mı? İşte detaylar ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

<p>Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek sarı-lacivertliler, kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek yara sarmıştı. </p>
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Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek sarı-lacivertliler, kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek yara sarmıştı.

<p>İstanbul ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak hedefinde.</p>
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İstanbul ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak hedefinde.

<p>Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde Pelkas tamamen iyileşirken, Mesut Özil'in her geçen hafta performansını artırması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor. </p>
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Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde Pelkas tamamen iyileşirken, Mesut Özil'in her geçen hafta performansını artırması da teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

<p><b>PELKAS DÖNÜYOR, GUSTAVO VE İRFAN CAN HAFTAYA HAZIR</b></p><p><br></p><p>Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak.</p>
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PELKAS DÖNÜYOR, GUSTAVO VE İRFAN CAN HAFTAYA HAZIR


Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak.

<p>Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.</p>
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Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak.

<p>Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.</p>
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

<p><b>TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. </p>
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TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA


Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

<p>Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.</p>
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Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri durumunda 27'nci haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

<p><b>FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54'ÜNCÜ RANDEVUDA</b></p><p><br></p><p>Fenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak. </p>
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FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54'ÜNCÜ RANDEVUDA


Fenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 54'üncü kez rakip olacak.

<p>İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.</p>
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İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

<p>Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor.</p>
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Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor.

<p>Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.</p>
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Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

<p><b>MUHTEMEL 11</b></p><p><br></p><p>Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadeleye sarı-lacivertli takımın şu 11 ile çıkması bekleniyor:</p>
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MUHTEMEL 11


Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadeleye sarı-lacivertli takımın şu 11 ile çıkması bekleniyor:

<p>Altay Bayındır</p>
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Altay Bayındır

<p>Nazım Sangare</p>
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Nazım Sangare

<p>Serdar Aziz (Tisserand)</p>
16
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25

Serdar Aziz (Tisserand)

<p>Atila Szalai</p>
17
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25

Atila Szalai

<p>Caner Erkin</p>
18
/
25

Caner Erkin

<p>Jose Sosa</p>
19
/
25

Jose Sosa

<p>Ozan Tufan</p>
20
/
25

Ozan Tufan

<p>Enner Valencia</p>
21
/
25

Enner Valencia

<p>Mesut Özil </p>
22
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25

Mesut Özil

<p>Dimitrios Pelkas</p>
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Dimitrios Pelkas

<p>Mame Thiam</p>
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25

Mame Thiam

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