Sarı-Lacivertlilere 3 puanı Dimitris Pelkas'ın golü getirirken Yunanistan basınında oyuncuyla ilgili çok konuşularak bir iddia ortaya atıldı.
Pelkas'ın 'maçın adamı' olduğu gece ülkesi Yunanistan'da da yankı uyandırdı.
Her iki takımdaki Yunan futbolcuların birbirleriyle karşı karşıya geldikleri hatırlatılarak, sarı-lacivertlilerdeki oyuncunun, bordo-mavili ekipteki vatandaşı Bakasetas'a üstün geldiği ve maçın sonucunu tayin eden isim olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli takımda ligdeki beşinci golünü kaydeden 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili Yunan basınında şu satırlara yer verildi:
METROSPORT
'Dimitris Pelkas çoktan Fenerbahçe taraftarının dudağında bir şarkıya dönüştü. Sakatlıktan daha güçlü bir şekilde döndü. PAOK'taki baskıyı üzerinden atan oyuncu Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında sürükleyebileceğini gösteriyor.'
SPORT24
'Fenerbahçe, Pelkas'ın uzaktan harika şutu sayesinde Bakasetaslı Trabzonspor'u mağlup etmeyi başardı. Orta sahadan aldığı topu uzun bir mesafede sürerek rakip ceza alanına yaklaşan futbolcu attığı golle maçın sonucunu belirledi.'
SPORTIME
'Dimitris Pelkas müthiş bir golle Fenerbahçe'ye zaferi getirdi. Uzaktan attığı gol gerçekten inanılmazdı. Sakatlığı nedeniyle uzak kaldığı aranın ardından sahalara iyi bir dönüş gerçekleştirdi.'
NEWSIT
'Pelkas attığı golle Bakasetas'ı mağlup etti. Yunan düellosunda kazanan Dimitris Pelkas oldu. Pelkas Fenerbahçe'nin en iyi futbolcularından bir tanesi. Müthiş performansıyla taraftarın sevgisini kazandı.'
SPORTDOG:
'Bakasetas'ın Trabzonspor'una karşı deplasmanda şık bir gol atan Pelkas takımına galibiyeti getirdi, Bulut'u kurtardı! Fenerbahçe'nin bu galibiyeti, zor durumdaki teknik direktörü Erol Bulut'a nefes aldırdı.'
RUBIN KAZAN'IN 15 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ GERİ ÇEVRİLDİ İDDİASI
Öte yandan Yunan basını, geride kalan ara transfer döneminde Rubin Kazan'ın Dimitris Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 15 milyon euro teklifle çaldığını ancak tekliflerinin geri çevrildiğini yazdı. Rusların oyuncuya olan ilgisinin sürdüğü belirtildi.
Fanatik