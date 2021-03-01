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Her iki takımdaki Yunan futbolcuların birbirleriyle karşı karşıya geldikleri hatırlatılarak, sarı-lacivertlilerdeki oyuncunun, bordo-mavili ekipteki vatandaşı Bakasetas'a üstün geldiği ve maçın sonucunu tayin eden isim olduğu belirtildi.