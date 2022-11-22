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Penaltıda Messi'ye köşeyi gösteren kaleci alay konusu oldu!

Penaltıda Messi'ye köşeyi gösteren kaleci alay konusu oldu!
22 Kasım 2022 Salı

Arjantin - Suudi Arabistan maçında Lionel Messi'nin penaltıdan attığı gol öncesi rakip kaleci Al Owais'in yaptığı hareket sosyal medyada dalga konusu oldu.

<p>2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor.</p>
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor.

<p>Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.</p>
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Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

<p>Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.</p>
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Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

<p>Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti. </p>
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Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti.

<p>Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.</p>
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Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.

<p>Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi. </p><p>Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı.</p>
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Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi.

Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı.

<p>Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.</p>
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Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.

<p><b>SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU</b></p><p><br></p><p>Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda hesabı çok erken açtı. </p>
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SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU


Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda hesabı çok erken açtı.

<p>10. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Messi'nin golünde Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in hareketi olay oldu.</p>
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10. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Messi'nin golünde Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in hareketi olay oldu.

<p>Arjantinli yıldızın attığı gol öncesi Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in köşe göstererek yaptığı hareket sosyal medyada dalga konusu oldu.</p>
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Arjantinli yıldızın attığı gol öncesi Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in köşe göstererek yaptığı hareket sosyal medyada dalga konusu oldu.

<p><b>KÖŞEYİ GÖSTERDİ, GOLÜ YEDİ</b></p><p><br></p><p>Suudi Arabistan'ın kalecisi Al Owais, Lionel Messi topa vurmadan önce eliyle sağ köşeyi gösterdi. </p>
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KÖŞEYİ GÖSTERDİ, GOLÜ YEDİ


Suudi Arabistan'ın kalecisi Al Owais, Lionel Messi topa vurmadan önce eliyle sağ köşeyi gösterdi.

<p>Lionel Messi ise Suudi kalecinin gösterdiği köşeden topu ağlara gönderdi. </p>
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Lionel Messi ise Suudi kalecinin gösterdiği köşeden topu ağlara gönderdi.

<p>Yaşanan olay sonrası futbolseverler sosyal medyada Owais için 'Hem köşeyi gösterdi hem golü yedi', 'Messi'ye köşeyi göstererek hata yaptın' gibi yorumlar yapıldı.</p>
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Yaşanan olay sonrası futbolseverler sosyal medyada Owais için 'Hem köşeyi gösterdi hem golü yedi', 'Messi'ye köşeyi göstererek hata yaptın' gibi yorumlar yapıldı.

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