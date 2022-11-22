2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.
Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.
Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti.
Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.
Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi.
Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı.
Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.
SOSYAL MEDYADA DALGA KONUSU OLDU
Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası'nda hesabı çok erken açtı.
10. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Messi'nin golünde Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in hareketi olay oldu.
Arjantinli yıldızın attığı gol öncesi Suudi Arabistan kalecisi Al Owais'in köşe göstererek yaptığı hareket sosyal medyada dalga konusu oldu.
KÖŞEYİ GÖSTERDİ, GOLÜ YEDİ
Suudi Arabistan'ın kalecisi Al Owais, Lionel Messi topa vurmadan önce eliyle sağ köşeyi gösterdi.
Lionel Messi ise Suudi kalecinin gösterdiği köşeden topu ağlara gönderdi.
Yaşanan olay sonrası futbolseverler sosyal medyada Owais için 'Hem köşeyi gösterdi hem golü yedi', 'Messi'ye köşeyi göstererek hata yaptın' gibi yorumlar yapıldı.