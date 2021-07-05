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Pereira, Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü buldu

Pereira, Fenerbahçe'nin yeni golcüsünü buldu
5 Temmuz 2021 Pazartesi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'in transfer edilmesini istedi.

<p>Teknik direktör arayışını Vitor Pereira ile noktalayan Fenerbahçe'de şimdi de transfer hareketliliği başladı. </p>
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Teknik direktör arayışını Vitor Pereira ile noktalayan Fenerbahçe'de şimdi de transfer hareketliliği başladı.

<p>Portekizli teknik adam, ilk etapta Çin'de çalıştırdığı Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istedi. </p>
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Portekizli teknik adam, ilk etapta Çin'de çalıştırdığı Shangai SIPG'den eski öğrencisi Marko Arnautovic'i istedi.

<p>52 yaşındaki teknik adam, şampiyonluğa oynamak için kilit transferlere ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. </p>
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52 yaşındaki teknik adam, şampiyonluğa oynamak için kilit transferlere ihtiyacı olduğunu yönetime iletti.

<p>Bu doğrultuda Pereira'nın ilk olarak Arnautovic transferinin bitirilmesini istediği öğrenildi. </p>
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Bu doğrultuda Pereira'nın ilk olarak Arnautovic transferinin bitirilmesini istediği öğrenildi.

<p>Menajerler aracılığı ile temas kurulan 32 yaşındaki golcünün, 3 milyon euro bandında bir ücret talep ettiği bilgisine ulaşıldı.</p>
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Menajerler aracılığı ile temas kurulan 32 yaşındaki golcünün, 3 milyon euro bandında bir ücret talep ettiği bilgisine ulaşıldı.

<p>Ancak Sarı-Lacivertli kulübün, 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı forvet ile bu konuda pazarlık yapacağı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.</p>
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Ancak Sarı-Lacivertli kulübün, 2022 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı forvet ile bu konuda pazarlık yapacağı da edinilen bilgiler arasında yer aldı.

<p><b>İTALYA'DAN DA İSTİYORLAR</b><br></p><p><br></p><p>Öte yandan bir diğer gelen habere göre Arnautovic'in, Avrupa'ya dönmek istediği ve bu anlamda İtalya'dan da birkaç kulübün temas halinde olduğu belirtildi.</p>
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İTALYA'DAN DA İSTİYORLAR


Öte yandan bir diğer gelen habere göre Arnautovic'in, Avrupa'ya dönmek istediği ve bu anlamda İtalya'dan da birkaç kulübün temas halinde olduğu belirtildi.

<p>Fenerbahçe Yönetimi'nin ise vakit kaybetmeden bu transferi bitirip, oyuncuya bir an önce Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi hedeflediği belirtildi. </p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Fenerbahçe Yönetimi'nin ise vakit kaybetmeden bu transferi bitirip, oyuncuya bir an önce Sarı-Lacivertli formayı giydirmeyi hedeflediği belirtildi.


Fanatik

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