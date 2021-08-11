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Pereira'dan şaşırtan karar! 'Ozan Tufan'ı satalım'

Pereira'dan şaşırtan karar! 'Ozan Tufan'ı satalım'
11 Ağustos 2021 Çarşamba

Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira, sarı lacivertli takımın geniş kadrosunu daraltmaya devam ediyor. Birçok oyuncuyu A takımdan gönderen Portekizli hoca, Ozan Tufan'ın satışına da onay verdi.

<p>Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira kadroda birçok isimle yolların ayrılması için yönetime rapor verirken flaş bir ayrılık da kapıya dayandı.</p>
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Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira kadroda birçok isimle yolların ayrılması için yönetime rapor verirken flaş bir ayrılık da kapıya dayandı.

<p>Özellikle Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de <b>Ozan Tufan.</b></p>
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Özellikle Sinan Gümüş, Caner Erkin ve Steven Caulker'ı gözden çıkararak herkesi şaşırtan Portekizli hocanın planlarında yer almayan isimlerden birisi de Ozan Tufan.

<p>Son iki sezonda Sarı-Lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan milli futbolcu, hazırlık kampında Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı.</p>
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Son iki sezonda Sarı-Lacivertli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan milli futbolcu, hazırlık kampında Pereira'nın gözüne girmeyi başaramadı.

<p>Özellikle son hazırlık maçlarında Luiz Gustavo'nun yanında Miha Zajc'ı 11'de oynatan Pereira, Ozan Tufan'a genellikle 60. dakikadan sonra görev verdi.</p>
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Özellikle son hazırlık maçlarında Luiz Gustavo'nun yanında Miha Zajc'ı 11'de oynatan Pereira, Ozan Tufan'a genellikle 60. dakikadan sonra görev verdi.

<p><b>İYİ BİR TEKLİF GELİRSE OZAN'I SATALIM</b></p><p><br></p><p>Tecrübeli teknik adamın, <b>'İyi bir teklif gelirse Ozan'ı satalım'</b> raporu sonrası harekete geçen yönetimin şu anda İngiltere ve Fransa'dan 4 kulüple masada olduğu öğrenildi.</p>
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İYİ BİR TEKLİF GELİRSE OZAN'I SATALIM


Tecrübeli teknik adamın, 'İyi bir teklif gelirse Ozan'ı satalım' raporu sonrası harekete geçen yönetimin şu anda İngiltere ve Fransa'dan 4 kulüple masada olduğu öğrenildi.

<p><b>PAZARLIKLARI SÜRÜYOR</b></p><p><br></p><p>Ozan Tufan'ın Euro 2020'deki kötü performansı sonrası piyasası düştüğü için gelen tekliflerin şu anda yönetimi tatmin edici seviyede olmadığı belirlendi.</p>
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PAZARLIKLARI SÜRÜYOR


Ozan Tufan'ın Euro 2020'deki kötü performansı sonrası piyasası düştüğü için gelen tekliflerin şu anda yönetimi tatmin edici seviyede olmadığı belirlendi.

<p>Sarı-Lacivertliler rakamın yukarıya çekilmesi için pazarlıklarını sürdürüyor.</p>
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Sarı-Lacivertliler rakamın yukarıya çekilmesi için pazarlıklarını sürdürüyor.

<p>Pereira ile yıldızı barışmayan Ozan Tufan'ın da ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.</p>
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Pereira ile yıldızı barışmayan Ozan Tufan'ın da ayrılığa sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

<p>Yönetim, milli futbolcunun satışından gelecek parayla orta alana çift yönlü, dinamik bir isim transfer etmeyi planlıyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Yönetim, milli futbolcunun satışından gelecek parayla orta alana çift yönlü, dinamik bir isim transfer etmeyi planlıyor.


Takvim

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