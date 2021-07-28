Fenerbahçe Süper Lig'de 7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda yeni sezonda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte sürpriz gelişme yaşandı.
Vitor Pereira'nın 2. döneminin başlamasıyla teknik direktör Emre Belözoğlu, Marco Aurelio ve yardımcı teknik direktör Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Volkan Demirel, kariyerine Türkiye'de devam edeceğini açıkladı.
Teknik direktör Vitor Pereira, ilk aşamada kadroda düşünmediği 5 ismi transfer yapmaları için kamptan gönderdi. Barış Alıcı, İsmail Yüksek, Melih Bostan, Emir Miray Köksal ve Murat Sağlam Topuk Yaylası'ndan ayrıldı.
Portekizli hoca daha sonra Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve genç Oğuz Kağan'ı A takım kadrosundan çıkardı. Fenerbahçe yönetimi, 4 oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sarı-lacivertli takımda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan oyuncu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Pereira satılması beklenen sarı-lacivertli futbolcuyu şu an için yeni oyun sisteminde değerlendirecek.
Bu oyuncu Miha Zajc... Sloven orta saha, özellikle hazırlık maçlarındaki performansıyla beğeni topladı. Gençlerbirliği maçında da şık bir gol atan Zajc, gönderilmesi beklenen isimler arasındayken kafaları karıştırdı.
Ancak bu durum Vitor Pereira için sürpriz olmadı. Yardımcılarıyla beraber kadrosundaki futbolcuların geçen sezonki performanslarını detaylıca inceleyen Pereira, Zajc konusunda önemli bir ayrıntı yakaladı.
Geçen sezon İtalya'da Genoa'da kiralık oynayan 27 yaşındaki Zajc, bu sezon planlanan 3-4-3 sistemine en uygun isim olarak göze çarptı.
Genoa geçen sezon maçlarının tamamına yakınında 3-5-2 ve 3-4-3 sistemlerini kullanmıştı.
Genoa'da geçen sezon 33 resmi maça çıkan Zajc, 1 gol 3 asistle oynamıştı. Vitor Pereira da 3-4-3 sistemini takımına hemen adapte etmek istediği için Sloven oyuncunun rahat edeceğini düşündü ve hazırlık maçlarında bilhassa görmek istedi.
Zajc'a önemli süreler vererek Kasımpaşa ve Gençlerbirliği maçlarında oynatan Portekizli çalıştırıcı, şimdiye kadar öğrencisinden başarılı bir geri dönüş aldı.
Zajc'ın geleceğiyle ilgili PEC Zwolle, G.Fürth ve Dinamo Kiev maçlarında karar alınacak.
Milliyet