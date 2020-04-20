1 / 20



Kent merkezine 52 kilometre mesafede bulunan, antik çağlardan bugüne tarihin yapı taşlarını oluşturan birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Eğil, inanç ve kültür değerleri ile doğal güzellikleriyle de ilkbahar ve yaz mevsiminde her yıl çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.