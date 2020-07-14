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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 14.07.2020 tarih ve 72 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:





1- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu MAHMUT AKAN'ın, 08.07.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,