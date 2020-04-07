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Duyduğu memnuniyeti ifade eden Sidar, 'Çok tehlikeli bir virüs. Bununla mücadele için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Biz de alınan tedbirleri uyguluyoruz. Söylenen kurallara harfiyen uyuyorum. Polislerimiz sağ olsun ihtiyaçlarımı getiriyor.' diye konuştu.

Sütçüler Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Aysen Kara da hesabından banka kartıyla para çekip getiren polislere minnettar olduğunu dile getirdi.