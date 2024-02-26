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  • Polisten öğrencilere coplu müdahale... Roma'da protestolar büyüyor

Polisten öğrencilere coplu müdahale... Roma'da protestolar büyüyor

Polisten öğrencilere coplu müdahale... Roma'da protestolar büyüyor
26 Şubat 2024 Pazartesi

Floransa ve Pisa kentlerinde öğrenciler, Filistin'e destek yürüyüşleri düzenledi. Polisin öğrencilere coplu sert müdahalesi Roma'da protesto edildi.

<p>Floransa ve Pisa kentlerinde 23 Şubat'ta öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşlerine polislerin coplu sert müdahalesi, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.</p>
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Floransa ve Pisa kentlerinde 23 Şubat'ta öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşlerine polislerin coplu sert müdahalesi, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.

<p>Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler ve göstericiler, İçişleri Bakanlığı binasının yakınında toplanarak gösteri düzenledi. </p>
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Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler ve göstericiler, İçişleri Bakanlığı binasının yakınında toplanarak gösteri düzenledi.

<p>İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, bazı kentlerdeki Filistin'e destek yürüyüşlerinde polisin gençlere coplu sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi uyardığı bildirildi.</p>
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İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, bazı kentlerdeki Filistin'e destek yürüyüşlerinde polisin gençlere coplu sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi uyardığı bildirildi.

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