Floransa ve Pisa kentlerinde 23 Şubat'ta öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek yürüyüşlerine polislerin coplu sert müdahalesi, İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen gösteride protesto edildi.
Ellerinde pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler ve göstericiler, İçişleri Bakanlığı binasının yakınında toplanarak gösteri düzenledi.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, bazı kentlerdeki Filistin'e destek yürüyüşlerinde polisin gençlere coplu sert müdahalesinden ötürü İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'yi uyardığı bildirildi.