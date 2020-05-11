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EURO 2020'NİN ERTELENMESİ

Bundan kaçma yolu yoktu. Bu dönemde oynanması çok doğru bir karar olmazdı. Bu tarz turnuvaları güzel yapan taraftarlar. Taraftarsız güzel olmazdı. Seneye alınmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bizim adımıza da önemli bir karar oldu. Birkaç sakatımız vardı, ben dahil, Yusuf, Merih, Dorukhan. Bunların hepsi, Milli Takım'ın çok önemli oyuncuları. Bir yandan da bizim için faydalı olduğunu söyleyebilirim.