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- 'OĞLUM SIRTIMDAN SARILIYOR'







Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Funda Şimşek de yoğun ve yorucu bir tempoda çalıştıklarını ve çok zor bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Hastaneye özgü kıyafetler giydiklerini ve mesai bitiminde kıyafetlerini değiştirdiklerini ifade eden Şimşek, eve gittiklerinde hemen duş aldıklarını, hastane kıyafetlerini balkona koyduklarını ve evde maskeli olduklarını kaydetti.

Aile üyeleriyle çok yakın olmadığını ve sosyal mesafeye dikkat ettiğini dile getiren Şimşek, '12 yaşındaki oğlum, alıştı artık 'Anne arkanı döner misin?' diyor ve bana arkadan sarılıyor. Yemeği biraz daha uzakta durarak yiyoruz. Hastalar ve hepimiz için zor bir süreç.' dedi.