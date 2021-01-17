Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı derbide 2-0 mağlup ettiği maçın ardından NTV ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in sözleri...
İki takım oyuncularını kutlarım. Aman aman bir oyun olmadı. Oyunun geneline baktığımızda, Beşiktaş'ın daha üstün oynadığını gördük. İlk yarıda ilk 10 dakika, 2. yarının da hemen hemen tamamında. Neden oyuncuları kutladım? Maç bitiminde Fatih hoca, oyuncusudur Sergen'i kutladı, oyuncular da forma değişikliği yaptı. Maçı yöneten hakem öyleydi ki maçı sinir harbine çevirdi aslında.
Beşiktaş istikrarlı, ligimizin ilk yarısında geniş kadro zaafiyetine rağmen, önemli oyuncularını kullanamamasına rağmen, Fenerbahçe'yi, Başakşehir'i Trabzonspor'u yendi. Antrenörlerin oyunculara karşı liderliği önemlidir, Fatih Terim'in de en büyük avantajlarından biri budur. Beşiktaş'ın 18 maçta aldığı 38 puan değerli.
Fatih Terim'in Şener ile başlaması hataydı, ben Linnes sakat sandım. Hoca duruma göre değişiklik yaptı, Donk'u da defansa aldı. Kırmızıdan sonra beraberliğe oynadı. Diagne atıldıktan sonra korner sayısından bile 11'e 10'un ne kadar fark ettiğini görürüz. Kontra atak silahı olmadığı ve ileride topu tutan oyuncu olmadığı için Galatasaray'da, top duvara çarpıp döndü.
Galatasaray aslında formda değildi. Malatya'da uzatma, penaltılar, seyahat falan oldu ve bu mağlubiyeti ben olağanüstü olarak görmüyorum.
Beşiktaş'ta motivasyon yüksek ve rahatlar. Sergen Yalçın'ın gamsız görüntüsünün altındaki arzusu ve takımı yetenekli olduğuna inandırmak önemli. Bu Fatih Terim'in de önemli özelliklerindendir, takımını kazanacağına inandırıyor.
Cüneyt Çakır bugün maalesef kariyerinin en kötü maçlarından birini yönetti. Kötü yönetmesi için de aslında çok neden yoktu. 10 düdük çaldı diyelim, bunların yüzde 50'sini emin ol terse verse ya da vermese olurdu.
Benim futbol anlayışıma göre ilk yarıdaki Arda pozisyonu kırmızı kart. Diagne'yi attıran da Arda pozisyonudur. Devre arasında Cüneyt Çakır, 'Acaba' dedi. Aynı Cüneyt Çakır, Başakşehir maçında VAR'dayken Bahattin Şimşek'i çağırmıştı. O gün Gustavo'yu atmalıydı, bugün de Arda'yı atması gerektiği gibi.
Cüneyt Çakır, ilk yarıda Arda'yı kırmızı kartla atsaydı, Diagne'yi atar mıydı? Atmazdı.
Kırmızı kartta kafayı Montero vursa ve Diagne'nin müdahalesi gelse, ben tereddütsüz kırmızı kart veririm. Diagne geldi, uzun boyunun avantajıyla vurdu, o ayak ışınlanamaz. Krampon geldi. Buna kırmızı verince niye verdin demek zor ama ben hakem olsam sarı verirdim.
'RABBİM ÇIKARIYOR KARŞINA'
Cüneyt Çakır olarak doğru bir şekilde Bahattin Şimşek'i çağırıyorsan, Gustavo'ya da kırmızı dedim. Sen sahanın içinde buna kırmızı çalmıyorsan bana hiçbir şey anlatmayacaksın. Rabbim işte, 1 ay sonra karşına çıkarır bunu.
Hakem dağılabilir ama Cüneyt Çakır seviyesinde bir hakem dağılarak başlamaz. Cüneyt Çakır yönetmeye değil, idare etmeye gelmişti. Bu yüzden iki tarafa da ciddi hatalar yaptı ve maçın önüne geçti.
Beşiktaş, Ahmet beyin başkanlığı döneminde, özellikle Sergen Yalçın geldikten sonra arzusu, coşkusu, gole oynamasıyla iyi durumda, 41 gol attı, 41 kere maşallah. Sergen Yalçın devam etmesini istiyor takımının, defans yapın demiyor.
Rosier bundan fazlası olmaz, fazlası zaten Dani Alves olur. Rıdvan ortaya çıktı, kaleciye gerek yok 6-7 milyon vermeyelim dedi. Skorlarda da özgüven kazandı ve rakibe de saygı duyma gerekliliği yarattı.
Luyindama o kadar etkili savunma yaptı ama 2 kritik hata yaptı, ikisi de gol oldu. O top normal bir oyuncuya gelse, bam diye vururdu. Bildiğin penaltı attı, ıskaladı. Atiba ıskaladığını düşünmediği için ayağını kaldırdı, Josef de Souza'ya geldi ve kaleci de kalakaldı. Aniden gelen topta bunu düşünmek de önemli.
10 kişi oynayan ve 0-0'ı kafaya koyan rakip vardı, ben Sergen Yalçın'ın yerinde olsam Ghezzal'ı çıkarmazdım. Yine de başarısını tebrik etmek lazım.
Maçın en iyi performansı Josef de Souza. Genelde pas hatası da yapar ama bugün ahtapot gibiydi, şak diye bıraktı topları. Gol attı, savunma yaptı.
Ben kısa bekleri sevmem ama Rıdvan'ın öyle artıları var ki... Bir pozisyonda Oğulcan net faul yaptı, kalktı, tekrar aldı, hafif faul yaptı Oğulcan. İtirazda haklı, devamlılığı, bu yaşa rağmen sakinliği önemli.
Belhanda oynadı mı, oynamadı mı belli değil. Daha yeni hat-trick yapmış bir oyuncu. Nasıl güveneceksin? Taylan'a çok yük bindi, düşüşü hissediliyor. Feghouli kayboldu, Falcao yok. İki Emre geriye gitti, hoca ikisinden en az birini kazanmalı. Kesin kazanılması gereken oyuncu da Babel. Fatih Terim'in oyuncu değişikliği yapması lazım.
Linnes'in özel bir problemi yoksa, bu maça Şener ile başlamak intihardır. Linnes, bugün Galatasaray'ın en iyisiydi. Şener tercihi son derece yanlış bir tercihtir. Şener zaten kaldıramadı maçı.