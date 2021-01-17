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Luyindama o kadar etkili savunma yaptı ama 2 kritik hata yaptı, ikisi de gol oldu. O top normal bir oyuncuya gelse, bam diye vururdu. Bildiğin penaltı attı, ıskaladı. Atiba ıskaladığını düşünmediği için ayağını kaldırdı, Josef de Souza'ya geldi ve kaleci de kalakaldı. Aniden gelen topta bunu düşünmek de önemli.