Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı.
Şanlıurfa'da, Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Cami'sinde ilk teravih namazı kılındı.
Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camii'nde ilk teravih namazı kılındı. İlk teravih namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, kılınan namaz sonrası Balıklıgöl'de balıklara yem attı, yerleşkeyi gezerek dua etti.
Kayseri'de ilk teravih namazı kılındı
Kayseri'de ramazan ayının başlamasıyla tarihi Hunat Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Bolu'da ilk teravih kılındı
Bolu'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Yıldırım Beyazid Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Gaziantep'te ilk teravih namazı kılındı
Gaziantep'te ramazan ayının başlamasıyla merkez Ulu Camii'yi dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Tarihi Siirt Ulu Cami'de ilk teravih namazı kılındı
Siirt'te Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Teravih kılmak için Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.
Mersin'de ilk teravih namazı kılındı
Mersin'de yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.
Burada cami imamı tarafından ramazan ayıyla ilgili vaaz verildi.
Cemaattekiler daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı, dua etti.
Hatay'da ilk teravih kılındı
Hatay'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Antakya ilçesinde 500 Konutlar Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Konya'da ilk teravih kılındı
Konya'da ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Ankara'da ilk teravih kılındı
Ankara Kocatepe Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.
Trakya'daki camilerde ilk teravih namazı kılındı
Trakya'da on bir ayın sultanı ramazan, kılınan ilk teravih namazı ile başladı.
Kırklareli'nde vatandaşlar başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilerde ilk teravih namazı için saf tuttu.
Karaman'da ilk teravih namazı kılındı
Karaman'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Aktekke Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Sakarya'da ilk teravih kılındı
Sakarya'da Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Orhan Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Düzce'de ilk teravih namazı kılındı
Düzce'de camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Akşam ezanının okunmasıyla Merkez Büyük Cami'ye gelen vatandaşlar, ramazan ayının faziletleriyle ilgili verilen vaaz ve Kur'an-Kerim tilavetini dinledi.
Ardından yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti.
Karabük'te ilk teravih kılındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Ramazan ayının başlamasıyla tarihi Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ni dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Kırşehir'de ilk teravih kılındı
Kırşehir'de vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camilere akın etti.
Cacabey Medresesi'ne gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.
Isparta, Burdur'da ilk teravih namazı kılındı
Ramazan ayının ilk teravih namazı Isparta'daki camilerde de kılındı.
İzmir'de ilk teravih namazı kılındı
İzmir'de ramazan ayının başlamasıyla ilk teravih namazı kılındı. Kemalpaşa ilçesinde 7 asırdan fazla geçmişe sahip Emet Bey Camii'ni dolduran vatandaşlar namaz kıldı, ardından dua etti.
Kars'ta vatandaşlar ilk teravihte camileri doldurdu
Kars'ta ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar camileri doldurdu.