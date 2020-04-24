Ramazan ayının ilk gününe sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte giren İstanbul caddeleri, yolları ve sokakları sakindi.
Kadıköy İskelesi çevresinin de boş olduğu görüldü.
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Kadıköy
Taksim Meydanı ve çevresinin de boş olduğu görülürken, görevliler tarafından güvercinlere yem verildi.
Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları denetledi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Galata Köprüsü ve çevresinin de boş olduğu görüldü.