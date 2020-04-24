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Ramazan'ın ilk günü İstanbul sokaklarında sessizlik hakim

Ramazan'ın ilk günü İstanbul sokaklarında sessizlik hakim
24 Nisan 2020 Cuma

Ramazan ayının ilk gününe sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte giren İstanbul caddeleri, yolları ve sokakları sakindi.

<p>Ramazan ayının ilk gününe sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte giren İstanbul caddeleri, yolları ve sokakları sakindi. </p>
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Ramazan ayının ilk gününe sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte giren İstanbul caddeleri, yolları ve sokakları sakindi. 

<p>Kadıköy İskelesi çevresinin de boş olduğu görüldü.</p>
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Kadıköy İskelesi çevresinin de boş olduğu görüldü.

<p>Kadıköy</p>
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Kadıköy

<p>Kadıköy</p>
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Kadıköy

<p>Kadıköy</p>
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Kadıköy

<p>Kadıköy</p>
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Kadıköy

<p>Kadıköy</p>
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Kadıköy

<p>Kadıköy</p>
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Kadıköy

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<p>Taksim Meydanı ve çevresinin de boş olduğu görülürken, görevliler tarafından güvercinlere yem verildi.</p>
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Taksim Meydanı ve çevresinin de boş olduğu görülürken, görevliler tarafından güvercinlere yem verildi.

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<p> Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları denetledi.</p>
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 Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları denetledi.

<p>15 Temmuz Şehitler Köprüsü</p>
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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<p>Galata Köprüsü ve çevresinin de boş olduğu görüldü.</p>
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Galata Köprüsü ve çevresinin de boş olduğu görüldü.

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