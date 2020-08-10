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Rekor kırdı! Yıldız oyuncu Avrupa Ligi'nde tarihe geçti

Rekor kırdı! Yıldız oyuncu Avrupa Ligi'nde tarihe geçti
10 Ağustos 2020 Pazartesi

İtalya kulübü Inter, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen'i konuk etti. Karşılaşmada bir rekor geldi...

<p>UEFA Çeyrek final karşılaşmasında Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. </p>
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UEFA Çeyrek final karşılaşmasında Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. 

<p><b>İlk 11'ler</b></p><p>Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku<br></p>
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İlk 11'ler

Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku

<p>Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland</p>
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Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland

<p>Inter, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen'i konuk ederken maçta rekor kırıldı. </p>
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Inter, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen'i konuk ederken maçta rekor kırıldı. 

<p>Karşılaşmanın 15. dakikasında rakip fileleri havalandıran Nicola Barella Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı. </p>
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Karşılaşmanın 15. dakikasında rakip fileleri havalandıran Nicola Barella Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı. 

<p>21. dakikada ise bir rekor geldi. </p>
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21. dakikada ise bir rekor geldi. 

<p>Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku takımını 2-0 öne geçirdi.</p>
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Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku takımını 2-0 öne geçirdi.

<p>Opta'ya göre Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde üst üste dokuz maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.</p>
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Opta'ya göre Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde üst üste dokuz maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

<p><b>LUKAKU, 70 YILLIK REKORA ORTAK OLDU</b><br></p>
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LUKAKU, 70 YILLIK REKORA ORTAK OLDU

<p>Romelu Lukaku, geçmiş sezonda attığı gollerle de İtalya'da rekor kırmıştı. </p>
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Romelu Lukaku, geçmiş sezonda attığı gollerle de İtalya'da rekor kırmıştı. 

<p>Genoa mücadelesinde attığı gollerle 1950 yılından beri deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu olmuştu. </p>
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Genoa mücadelesinde attığı gollerle 1950 yılından beri deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu olmuştu. 

<p>27 yaşındaki yıldız Belçika A Milli takımında forma giyiyor.  </p>
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27 yaşındaki yıldız Belçika A Milli takımında forma giyiyor.  

<p>Lukaku'nun milli takım performansı 83 maçta  51 gol. </p>
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Lukaku'nun milli takım performansı 83 maçta  51 gol. 

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