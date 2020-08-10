UEFA Çeyrek final karşılaşmasında Inter ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
İlk 11'ler
Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku
Bayer Leverkusen: Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Diaby, Kerem Demirbay, Havertz; Volland
Inter, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen'i konuk ederken maçta rekor kırıldı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında rakip fileleri havalandıran Nicola Barella Inter'i 1-0 öne geçiren golü attı.
21. dakikada ise bir rekor geldi.
Belçikalı yıldız oyuncu Romelu Lukaku takımını 2-0 öne geçirdi.
Opta'ya göre Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde üst üste dokuz maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.
LUKAKU, 70 YILLIK REKORA ORTAK OLDU
Romelu Lukaku, geçmiş sezonda attığı gollerle de İtalya'da rekor kırmıştı.
Genoa mücadelesinde attığı gollerle 1950 yılından beri deplasmanda 15 gole ulaşan ilk Interli futbolcu olmuştu.
27 yaşındaki yıldız Belçika A Milli takımında forma giyiyor.
Lukaku'nun milli takım performansı 83 maçta 51 gol.