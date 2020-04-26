Beşiktaş'ta bir dönem çok sevilen ve bu sezon başında Kasımpaşa'ya giden Ricardo Quaresma, Porto'nun resmi kanalına bir röportaj verdi ve hedefini anlattı.
PORTO'YA DÖNMEK İSTERİM
Porto'ya dönmeyi çok isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve ayrılıp ayrılmayacağım henüz netleşmedi, bunu netleştirmek için bir görüşme yapacaktık. Şu anda içinde bulunduğumuz durumda oturup, konuşma şansı bulamadık.
BANA KALSA PORTO'DA BIRAKIRIM
Porto, her zaman Porto'dur. Ben sevdiğim kulüpte futbolu bırakmak isterim ancak birçok şey var yapılması gereken. Ben tüm sorunları halledebilecek bir oyuncu değilim. Bana kalsa, futbolu Porto'da bırakırım.
3 İSİM BENİ ETKİLİYOR
Porto'da Corona çok beğendiğim ve hayran olduğum bir oyuncu. Pepe, yaşına rağmen dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Alex Telles de çok kaliteli bir futbolcu. Bu 3 oyuncu, Porto'da beni en çok etkileyen 3 isim.
UMARIM PORTO FORMASIYLA GÖRÜRÜM
Çocuklarıma hiçbir zaman baskı yapmadım ama umarım onları benim yaptığım gibi Porto formasıyla, birçok kupa kazanmış olarak görürüm.
TARAFTAR ÇOK ŞEY VERDİ
Portekiz'e döndüğümde benim evim Porto'da, Lizbon'da değil. Taraftarlar benim için ve şehir için gerçekten çok şeyler verdi.
İNSANLAR KISKANIYOR
Porto formasını giydiğimde, herkese ve her şeye karşı savaşıyor gibi hissediyorum. Portekiz'de, Porto oyuncuları hep dışarıda gibi bakılıyor. İnsanlar kıskanıyor.
'UYUŞTURUCUYU, ALKOLÜ DEĞİL TOPU SEÇTİM'
'Bugün gururlu bir adam dönüşen, mutlu ve asi bir çocuktum. Alkole ve uyuşturucuya bulaşmanın daha kolay olduğu bir yerde büyüdüm. Benimle büyüyen çocukların bir çoğu bu yola sapti. Ben ise sahaları, stadyumları, futbol topunu seçtim. Bazı zamanlarda babam beni desteklemedi ama şimdi harika bir ilişkimiz var.'
'ARTIK İÇERDEKİLER BENİ ENDİŞELENDİRİYOR'
'Daha gençken, insanların neden benim hatalarımı aradığını ve bana önyargıyla baktıklarını anlayamıyordum. Şimdi 34 yaşındaydım ve diğerlerinin düşünceleri beni etkilemiyor. Onların fikirlerine artık önem vermiyorum. Artık, dışarıdakiler beni endişelendirmiyor, tek endişelendirenler içeridekiler. Özel yaşamımda veya sahada fark etmiyor, böyle. Ben gazeteleri açıp eleştirileri okuyan biri olmadım. Diğerlerinin nasıl oynadığıma dair fikirlerine ihtiyacım olmadı.'
'UTANGAÇ VE TEHLİKEDEN KEYİF ALAN BİRİYDİM'
'Casal Ventoso'nun sokaklarında büyüdüm, oradaki gizli yerlerde futbol oynadım. Küçükken utangaç ve tehlikeden keyif alan biriydim. Annem, birçok evin işlerini yapardı. Çocuklarına fazla vakit ayıramazdı. Küçük bir evde doğdum. Uyurken ve yerken onunla beraberdik. Benim çocuğum ise hep benimle beraber. Dünyanın neresinde olursak olalım. Komşularında yaşamak zorunda kalmıyor ve aslında onlar pek görmüyor bile.'
'HEDEF HEP BENDİM: ÇİNGENE YAPMIŞTIR'
'Sahada veya okul sıralarında, hedef hep bendim. Bir keresinde okulda bir çocuk kaybolmuştu. Bazı çocuklar çıkıp, 'Yaptıysa bu çingene yapmıştır.' dediler. Çocukken bunları duymak ağır oluyor. Genç bir adamken, benim yetenekli olduğumu söylerlerdi ama bir yere ulaşamayacağımı da eklerlerdi. Bu tip sözler bana hep güç verirdi. '
'HAK ETTİĞİM SAYGIYI GÖSTERMEDİLER'
'Doğam gereği şüpheci biriyim. İmajımın biraz kibirli olduğunu söylerler. Gerçekte durum böyle değildir. Bence aile çok önemli. Eşim ve üç çocuğum. Bir de oynadığım kulüpler. Porto her zaman seveceğim ve saygı duyacağım bir kulüp. Fakat, Portekiz'de bana asla hak ettiğim saygıyı ve değeri göstermediler.'
TERS BİR HAREKET YAPSAYDIM, YAŞAMIYOR OLURDUM'
'Chelas'ta 2012'de silahlı saldırıya uğradım. 3 silah bana doğrultulmuştu. O an sadece korkumu değil, kendimi de kontrol etmeliydim. Eğer, ters bir hareket yapsaydım ve soyguncular da harekete geçseydim bugün yaşamıyor olurdum.'