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'UYUŞTURUCUYU, ALKOLÜ DEĞİL TOPU SEÇTİM'

'Bugün gururlu bir adam dönüşen, mutlu ve asi bir çocuktum. Alkole ve uyuşturucuya bulaşmanın daha kolay olduğu bir yerde büyüdüm. Benimle büyüyen çocukların bir çoğu bu yola sapti. Ben ise sahaları, stadyumları, futbol topunu seçtim. Bazı zamanlarda babam beni desteklemedi ama şimdi harika bir ilişkimiz var.'