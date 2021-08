2 / 13



'N'SAKALA'NIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN DEĞERLİ'







'N'Sakala'nın bilinci açık haberi bizi rahatlattı. Umarım hastanede toparlar kendisini. Her şeyin başı sağlık. Son Avrupa Şampiyonası'nda Eriksen örneği var. Üzücü bir olay. Yıllardır yorumculuk yaparken oyuncular ve teknik adamlarla ilgili çok sert yorumlar yapmam. Bizim oynadığımız kuşaktan daha sert oynanıyor oyun her anlamda. Çocuk yaştaki futbolculara kafa vurdurmamalıyız diye konuşuluyor dünya futbolunda. N'Sakala'nın sağlığı her şeyden değerli.'