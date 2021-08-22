7 / 13



'ATİBA'NIN ÖYLE BİR LÜKSÜ YOK'







'Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri şu oldu; 4-1-4-1 bir anda bozuldu. Atiba, bazen Kenan'ın önüne geçti. Atiba için biraz Rıza, biraz Alex diyoruz ya. Fazla Alex olma, Rıza Çalımbay ol bazen. Atiba'nın 2. santrfor oynamaya hakkı yok, öyle bir lüksü yok. Sergen Yalçın'ın su molasında ya da devrede 'Atiba sen hayırdır, santrfor mu oldun?' demesi gerek. Atiba, Kenan'ın yanına fazla girmeseydi daha fazla pozisyon bulurdu Beşiktaş. Atiba'nın özel bir izleyicsiyim ben. Ancak bugün pozisyon olarak yanlış yaptı.'