Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 0-0 biten Gaziantep FK - Beşiktaş maçını TRT Spor'da değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:
'N'SAKALA'NIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN DEĞERLİ'
'N'Sakala'nın bilinci açık haberi bizi rahatlattı. Umarım hastanede toparlar kendisini. Her şeyin başı sağlık. Son Avrupa Şampiyonası'nda Eriksen örneği var. Üzücü bir olay. Yıllardır yorumculuk yaparken oyuncular ve teknik adamlarla ilgili çok sert yorumlar yapmam. Bizim oynadığımız kuşaktan daha sert oynanıyor oyun her anlamda. Çocuk yaştaki futbolculara kafa vurdurmamalıyız diye konuşuluyor dünya futbolunda. N'Sakala'nın sağlığı her şeyden değerli.'
'BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ AÇAMADI'
'100 dakika oynandı oyun, çok uzun bir süre bu. Maçın ilk yarısı ortada. 35-45 arası Beşiktaş hücum yapmak istedi ama rakibini açamadı. Ancak ikinci yarıda geçen haftaki Beşiktaş'tan benzer bir tablo gördük.'
'N'SAKALA'DAN SONRA BİRAZ ŞABLON OYNADI'
'Oyuncular tamamen maça konsantre olduğu için Necip gördü ve koştu. N'Sakala'nın rahatsızlığından sonra oyuncu değişikliği oldu, biraz şablon oynadı. Sakatlığa kadar Beşiktaş'ın 1 puanı cepteydi, artı 2 puan daha alabilirdi. Son 10 dakikada da 1 puana razı olan bir Beşiktaş gördük.'
'8+3'E TAKILDI BEŞİKTAŞ'
'Moralli bir Larin, bugün acaba Kenan'ın yerine başlayabilir miydi? Sanırım yerliye takıldı. Larin'le oynaması için Rıdvan'la başlaması lazım. 8+3'e takıldı Beşiktaş. Larin'in geçen haftaki performansını gördükten sonra ben, Larin'le başlamama sebeplerinden en önemlisi olarak yabancı sınırını görüyorum. Sırf bu yüzden Mert Günok'u almaları değerli.'
'8+3 BEŞİKTAŞ'A SIKINTI ÇIKARACAK'
'8+3 yarın öbür gün Beşiktaş için sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Zaman zaman Ghezzal'ı dinlendirip, Töre'yi de oynatacaktır Sergen Hoca. Antep zorlu bir deplasmandır. Beşiktaş ile oynamaları, ev sahibi olmaları, daha diri olmaları önemli bir etkendi geçen haftaya göre Antep takımı için.'
'ATİBA'NIN ÖYLE BİR LÜKSÜ YOK'
'Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri şu oldu; 4-1-4-1 bir anda bozuldu. Atiba, bazen Kenan'ın önüne geçti. Atiba için biraz Rıza, biraz Alex diyoruz ya. Fazla Alex olma, Rıza Çalımbay ol bazen. Atiba'nın 2. santrfor oynamaya hakkı yok, öyle bir lüksü yok. Sergen Yalçın'ın su molasında ya da devrede 'Atiba sen hayırdır, santrfor mu oldun?' demesi gerek. Atiba, Kenan'ın yanına fazla girmeseydi daha fazla pozisyon bulurdu Beşiktaş. Atiba'nın özel bir izleyicsiyim ben. Ancak bugün pozisyon olarak yanlış yaptı.'
'BATSHUAYİ HAZIR GELMİŞ'
'Batshuayi bayağı bir futbolcu. Alışına falan baktığımızda bayağı iyi. Hazır da gelmiş.'
'SERGEN YALÇIN O SON BÖLÜMÜ OYUNCULARINA İZLETECEK'
'Erol Hoca'nın her istediği oldu. Beşiktaş için 1 puan kötü puan değildir. Sergen Yalçın o son bölümü alacak, oyuncularına izletecek. Beşiktaş, sisteminden ve oyun disiplininden asla vazgeçmemeli.'
'MEHMET TOPAL'IN NEDEN ALINDIĞINI GÖRECEKSİN'
'Mehmet Topal neden alındı?' diyorlar. Yarın göreceksin neden alındığını. 37 yaşındaki oyuncuyu her maç oynatamazsın. Yarın bir gün Josef de dinlenecek. Mehmet Topal seni 8+3'te sıkıntıya sokmaz.'
'LARİN GELECEK HAFTA YEDEK KALIRSA...'
'Salih, Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde fizik olarak düşüktü, arttırmış. En büyük avantajı da yerli olmasıdır. Yıldız yönetmek kolay değildir Sergen Yalçın da olsanız. Şenol Hoca döneminde Quaresma oyundan çıkarken sıkıntı çıkarıyordu. Larin gelecek hafta yedek kalırsa 'Ben goller attım, 3 haftadır yedeğim' diye düşünecek.
'KENAN KARAMAN'A YAPILAN MÜDAHALE TARTIŞMASIZ PENALTI'
'Kenan Karaman'a arkadan yapılan müdahale net penaltı, tartışmasız penaltı. Gaziantepli oyuncu ile Welinton'un pozisyonu ise penaltı değil. Gaziantep'in atağında Rıdvan'ın pozisyonu penaltı falan değil. El doğal konumunda, devam kararı ve VAR'ın çağırmaması normal.'