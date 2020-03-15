Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, ligde oynadığı son 7 maçta galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'yi sert sözlerle eleştirdi.
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Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
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Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, galibiyeti getiren golü kaydeden isim Riad Bajic oldu.
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunurken, flaş yorumlara imza attı.
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Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri şu şekilde: 'Konyaspor için Fenerbahçe maçı 'cankurtaran' gibi oldu. Fenerbahçe ligin sonuncusu Kayserispor'a kaybetti. Antalyaspor'a karşı bir beraberlik bir yenilgi aldı. Alt sıradaki takımlara karşı puan dağıtıyor. Fenerbahçe; imdada yetişiyor, canlandırıyor takımları.'
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'Konyaspor takımı daha iyi oynuyor. Fenerbahçe üretemeyip sadece yana oynuyor. İlk yarı izleyemeyen Fenerbahçeliler için şunu söyleyebilirim ki ızdıraptan kurtuldunuz. Maçı izlemeyenler için bir şey kaybetmedi. Tatsız tutsuz bir ilk yarıydı.'
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'Ben bu oyunu asla ve asla sürpriz saymıyorum. Eğer 3 aylığına Mourinho'yu getirsen dahi olmaz diyordum. 13 aylık bir hoca getirin. Ki bu takım, bu görüntüde olmasın. Ki bu takım, Denizlispor maçındaki görüntüde olmasın.'
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'Bu bir fiyaskodur. Geçen sezonun ilk 9 haftası ve bu sezonun son 9 haftası 17 puan alabilmiş Fenerbahçe. Fizik ve mental olarak bitmiş.'
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'Fenerbahçe'nin geçen sezon ile arasında bir fark var. Geçen sezon ilk 9 maçta 9 puan aldı, küme düşme potasındaydı. Bir tanesinde ikinci yarısında küme düşme potasında. 9 haftada 8 puanı var.'
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'Fenerbahçe'de iyi oynayan oyuncu var mıydı? Yoktu. Sadece mücadele etmeye çalışan bir Vedat Muriqi vardı. Çırpındı durdu çocuk.'
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'Fenerbahçeli olarak kötü bir espiri yapacağım. Bugün Fenerbahçe nasıl kazanırdı biliyor musun? 3 kişi daha atılsaydı. Ancak o zaman kazanırdı, kurallara göre, hükmen. '