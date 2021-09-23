Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Kayserispor - Galatasaray karşılaşmasını TRT Spor'da değerlendirdi.
'GALATASARAY'DA SIKINTI DAHA FAZLA OLDU'
'Teknik direktörün pratik zekası, gözlem... Bilimden faydalanıp, tecrübeyle gözlem yapacağız. Fikstür önünde, şununla, şununla oynuyorum, ilk 5 hafta bu kadar rotasyon yaparsam 15. hafta ne yapacağım, ideal kadromla gideyim, mecbur kalırsam rotasyon yapayım denebilir. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de de sıkıntı oldu, Galatasaray'da daha fazla oldu.'
'KEREM, MORUTAN NARİN OYUNCULAR'
'Tecrübe demek, oyuncuyu gözlemleme demek. Teknik direktör oturacak, antrenmanı gözlemleyecek. Rakibi izlerken de bakacak, benim narin oyuncularım oynasın mı diyecek. Kerem, Morutan narin oyuncular.'
'FEGHOULİ ROTASYONLA OYNAMAZ'
'Ben genç oyuncuları takviye yaparım. Diagne, Muhammed, Feghouli, bunların tecrübesinden yararlanırım, yavaş yavaş maçlara hazırlarım. Feghouli rotasyonla oynamaz, verim alamazsın, Diagne de oynamaz. Rotasyonla 35 yaşındaki Bülent Korkmaz oynar. Morutan oynar, Taylan oynar, Berkan oynar, Kerem de oynamalı ama Feghouli rotasyonla oynamaz. Tecrübe. Minimum 2 şampiyonluğu var.'
'21 YAŞINDA GELMİŞ GALATASARAY'A, DAHA NE İSTİYOR'
'Lazio'yu yendin. Hoca o maçta 3-4 oyuncuyu oynattı. Halil'i dinlendirirsin örneğin, Diagne'yi Lazio maçından hemen sonra hazırlarsın ya da Muhammed'e seninle başlayacağım dersin. Halil rotasyona gitsin, 21 yaşında gelmiş Galatasaray'a, daha ne istiyor.'
'BU ROTASYON NEREDEN ÇIKTI?'
'Hocanın rotasyon rakiplerini görememesi en büyük hatasıdır. 4-4-2, 4-3-3 falan başka. Galatasaray son 4 maçta 2 gol yedi, 2 puan aldı, 2-0'dan maçları verdi. Skorlar olabilir ama bu rotasyon nereden çıktı? 40 hafta periyotta, kupa, Avrupa falan 55 maç varken rotasyonu ilk 6 haftada yiyemezsiniz.'
'DİAGNE'Yİ 3 GÜN ÖNCE KADRO DIŞI BIRAKIRSAN...'
'Oğulcan uzun süredir oynamıyor, Avrupa listesinde de yok. Coşkusunda problem yoktu, formayı aldım dedi. Evinde seyirciyle oynat, bir hafta önce Emre 2 gol atmış, evinde oynat, rotasyonu böyle yap hocam. Rotasyonu Feghouli ile Diagne ile yaparsınız ki Diagne'yi 3 gün önce kadro dışı bırakırsan kulüp sorun yaşıyor.
'FEGHOULİ'NİN KONTRATININ UZATILMA İHTİMALİ SIFIR'
'Muhammed Mustafa'ya acayip kafaya çıkıyor, 20 milyon, 30 milyon derken bir anda bir şeyler oldu. Feghouli 2-3 yıldır gitti mi, kaldı mı, fedakarlık yapsın, gitsin falan bunlarla geçti. Kontratı da var ve uzatılma ihtimali sıfır. Ya sil at ya da oynat.'
'YEDLİN HER HAFTA GERİYE GİDİYOR'
'Yedlin her maç geriye gidiyor, hiç mi altyapıda sağ bek yok? Linnes mi, Yedlin mi? Linnes solda da sağda da oynuyor, karakterli oyuncu. Lisans çıkarılmadı diye bir devre tribünde oturdu, döndü, her maç oynamış gibi. Boey 3 haftadır yok, Yedlin her hafta geriye gidiyor.'
'BEN PENALTI YAPMAK İSTİYORUM DER GİBİYDİ'
'Bir oyuncu penaltı yapar ama voleybolcu gibi penaltı yapmaz. Thiam voleye çıktığında kafayı sokmaya çalışsa, faul alırsınız. Farz edelim bunu yapmadın, Galatasaray formasını bilmiyorsun diyelim, Bülent Korkmaz'lık yapmadın, smaç vurur gibi yaptı. Eli değmese bile penaltı verirdi, ben penaltı yapmak istiyorum der gibiydi. Kafa olarak uzaklaşmış, konsantrasyon ötesi bir şey bu.'
'GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞA OYNAR HAVASINI VERMEDİ'
'Galatasaray, şampiyonluk yarışında yokum mesajı verdi, şampiyonluğa oynar havasını keşke verseydi, vermedi. Galatasaray'ın forması bu yarışta olur. 23 milyon euro bonservis verdi, Türkiye'de en çok bonservis veren kulüp Galatasaray. Yatırım için verildi, doğru da olabilir ama mesele o değil. 23 milyon euroya oyuncu transferi yapıyorsan, şampiyonluğa oynayacaksın. Marcao iyi oyuncu, Luyindama iyi oyuncu, Nelsson doğru transfer değil.'
'HOCA ROTASYONU DOĞRU YAPAMADI'
'Fatih Terim'in şampiyon olmaması, Terim'in kariyerini etkiler mi, etkilemez. Lazio maçında bir verim aldık, maç 6 olurdu, onlar başka takımdan gelip mi formayı giydiler. Hoca rotasyonu doğru yapamadı.'