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'FEGHOULİ'NİN KONTRATININ UZATILMA İHTİMALİ SIFIR'







'Muhammed Mustafa'ya acayip kafaya çıkıyor, 20 milyon, 30 milyon derken bir anda bir şeyler oldu. Feghouli 2-3 yıldır gitti mi, kaldı mı, fedakarlık yapsın, gitsin falan bunlarla geçti. Kontratı da var ve uzatılma ihtimali sıfır. Ya sil at ya da oynat.'