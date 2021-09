9 / 13



'YEDLİN HER HAFTA GERİYE GİDİYOR'







'Yedlin her maç geriye gidiyor, hiç mi altyapıda sağ bek yok? Linnes mi, Yedlin mi? Linnes solda da sağda da oynuyor, karakterli oyuncu. Lisans çıkarılmadı diye bir devre tribünde oturdu, döndü, her maç oynamış gibi. Boey 3 haftadır yok, Yedlin her hafta geriye gidiyor.'