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FATİH TERİM ELEŞTİRİSİ





'Fatih Terim'i eleştirebileceğim tek bir problemi var. Oyuncularıyla ilgili yorumlarını mazeret üzerine yapıyor. Verim alamıyoruz gibi yorumlar yapıyor. Feghouli'yi düşünmüyordu, Luyindama ise soru işaretiydi. Bu oyunculara ihtiyacınız var. Oyuncu ile diyaloglarınızda uzun bir maratona başlıyorsunuz. Onlara ihtiyacınız var. Bazı oyuncuları düşünmediğiniz belliyse oyuncu da bundan etkileniyor.'