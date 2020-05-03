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TOPARLANMAK MİNUMUM 5 YIL SÜRER

Ekonomiyi de ayakta tutmak lazım, futbol da bir ekonomi. Bir gerçek var ki, biz de bir daralmaya gideceğiz. Burada da minimum 5 yılda toparlanabileceğimiz gibi gözüküyor. Aşı ile ilgili en iyimser tablo için 2021'in ilk ayı deniyor. Belki de oynatarak hayatımızı bir düzene sokacağız.