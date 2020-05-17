FUTBOLU ÇOK ÖZLEMİŞİZ
'Dünya futbolunu hep yakından izlemeye çalışırız ama o kadar özlem duymuşuz ki, Bundesliga hemen evimize girdi. Dortmund maçını izledim, önce Darmstadt maçı vardı, daha sonra Leipzig maçını da izleme fırsatım oldu.
Sadece özlem gidermek değil, acaba ne olacak?' dedim. Futbolcu sahaya çıktığı andan itibaren futbolu oyun olarak görür. O gün oynarken, aklına ne maaş, ne prim gelir, oynar.
Bildiğin sert, kora kor maçlar oldu. 2. bölgelerde zaman zaman idareler oldu ama çok da enteresandır, fiziksel anlamda da coşkuyla, özlemle kalitelerini iyi gördüm.'
14 OYUNCU KALANA DEK DEVAM EDİLECEK
'Oynanması açısından daha net düşünmemiz için, 10 dün daha görmekte fayda var. Vaka olacak mı, olursa ne yapacaklar? Olursa diye kararını verdiler. Sayın Nihat Özdemir için de bu kararlar önemli, UEFA da yönlendirmede bulunuyor. 14 oyuncu kalana kadar devam edecek Almanya'da, Türkiye'de de bu uygulamaya geçileceğini söylüyor Nihat bey'
KULÜPLER ONA GÖRE ÇALIŞMALI
'Türkiye'deki oynayıp oynamama tartışmaları, oynamamaktan çıktı. Oynamama kısmı askıya alınmış durumda. O zaman kulüplerimiz, çalışmalarını ona göre yapmalı. Tarihin muhtemelen 12 Haziran'dan biraz daha fazla olacağını düşünüyorum. Bazen bilmeden biz de yorum yapıyoruz. UEFA 3 Ağustos'u, 15'e falan da çekebilir, bu istişare olabilir.'
DAHA FAZLA KİŞİ KONUŞMALI
'Bu işi icra edenlerden, 2-3 kişiden ancak yorum duyabiliyoruz. İstişareler önemli. Nasıl oynanırı tartışacağız. Nasıl ve ne zaman, bu planlamayı yapmak lazım.
Eski bir sporcu olarak, eskiden milli takımda oynamış ve bir dönem teknik direktörlük yapmış biri olarak, en azından bir fikir veriyorum. Bu fikri vermesi gereken çok önemli hocalarımız, akademisyenlerimiz de var.'
BARIŞ İÇİNDE YAPILABİLİR
'Temmuz'un başı, Haziran'ın sonu olur. Futbol, profesyonel bir hayattır, sakın yanlış anlaşılmasın, Türkiye'de önümüzdeki süreci göreceğiz, belki oynanmayacak. Ben iyimser olmak istiyorum. Madem oynanma kararı alındı, barış içinde, istişarelerle, fikir alışverişleriyle yapılabilir bu.'
MÜSABAKALAR HAFTADA 2 OLABİLİR
TFF ve yayıncı kuruluştan rica ediyorum, 8 müsabaka kaldı. Fatih hoca doğru bir öneride bulunuyor aslında. Müsabakaları haftada 2'ye çekebilirsiniz. Salı-Çarşamba, Cumartesi-Pazar. İstanbul'da derken, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir de maçlarını farklı statta oynayacak.
'HAYIR' DEMEZLER
Galatasaray ile Trabzon'un 5 deplasmanı var. O yüzden 'Hayır' diyeceklerini de düşünmüyorum. Olağanüstü durumda bu uygulanabilir diye düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'nda da lig başlamadan 4 gün önce rövanşları oynatırsınız, lig bitince de finali oynatırsınız. Bu A planım.
OTEL PROBLEMİ YOK
İstanbul'da otel problemi yok, onlarca 5 yıldızlı, şu anda kapalı olan ama İstanbul dışından gelecek 13 takımı dezenfekte şekilde ağırlayabilecek otel var. Oynamamak üzerine artık plan yok. Plan 12-19-26 diye gitmek üzerine planlı.
'OYNAMA ÜZERİNDEN PLAN VAR'
14 kişiye kadar oynanabilir açıklaması... Beşiktaş karantinada mı? Bilmiyorum. Almanya'da Köln'de pozitif çıktıysa karantinaya giriyor, diğer takımlar devam ediyor.
Türkiye'de diyelim ki 14'ün altında kaldı oyuncular, yeni lisans çıkarma şansı da varmış, U20'den alabilecek. Sonuçta oynama üzerine bir plan var.
'KORA KOR GEÇMEZ'
Şampiyon olursunuz, Avrupa'ya gidersiniz, küme düşerseniz, ayrı konu. Herkes konumuna göre hareket ediyor. Bundesliga'da da, yarın bir gün oynanırsa bizim ligimizde de, orta sıralarda, düşmez kalkmaz maçlarda çok kora kor olacağını sanmıyorum.
Konum olarak bakalım, Göztepe - Gaziantep maçı var diyelim, ben çok rölanti geçeceğini, diğer maçların sert geçeceğini düşünüyorum.
'FENERBAHÇE DE OYNAMAK İSTERDİ'
Fenerbahçe ortada duruyor, belli. Bugün Fenerbahçe, Başakşehir'in pozisyonunda olsa, bence oynamak isterdi. Taraftar için de öyle. Ben Fenerbahçe taraftarıyım, şampiyonluğa oynasa, oynansın isterdim.
Şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarı için çok önemli olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
'ZATEN EROL BULUT DEDİ'
Bir bilmece soruyorum. 3 harfli, arının yaptığı? Ali Koç da, Erol Bulut dedi zaten. 40-50 yaş, ligi bilecek... Bana öyle geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu olduğu için, Emre Belözoğlu'nun tercihi olduğunu düşünüyorum Erol Bulut'un.
'DOĞRU TRANSFER YAPARLAR'
Abdullah Avcı'nın yardımcısı Erol Bulut'tu, Emre Başakşehir'deyken. Yabancı dil problemi yok, Malatya ve Alanya'da başarılı.
En büyük şansı Emre Belözoğlu. Çok doğru bir transfer politikası uygulayacaklarını görüyorum. Comolli mi, Emre Belözoğlu mu transfer konusunda daha başarılı olur, onu da tahmin ediyorsunuzdur.