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Rıdvan Dilmen: Mensah Beşiktaş'a gelirse...

Rıdvan Dilmen: Mensah Beşiktaş'a gelirse...
07 Temmuz 2020 Salı

Kayserispor'un Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçı yorumlayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan transferin gözde ismi Bernard Mensah hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

<p>Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan N'Sakala, Welington ve Mensah hakkında açıklamalarda bulundu.</p>
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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan N'Sakala, Welington ve Mensah hakkında açıklamalarda bulundu.

<p>Alanyasporlu Welinton'u da değerlendiren Dilmen, <b>'Welinton uzun boylu ama atletik değil. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok şeyi değiştirmez'</b> şeklinde konuştu.</p>
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Alanyasporlu Welinton'u da değerlendiren Dilmen, 'Welinton uzun boylu ama atletik değil. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok şeyi değiştirmez' şeklinde konuştu.

<p>Beşiktaş'ın Mensah ile girdiği transfer sürecini de değerlendiren Dilmen şunları söyledi:</p>
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Beşiktaş'ın Mensah ile girdiği transfer sürecini de değerlendiren Dilmen şunları söyledi:

<p>'Hasan Hüseyin'in golünde pası kim verdi, Enver Cenk. E nerede Beşiktaş savunması. Beşiktaş'ın rakiplerinde orta sahalar zaten iyi oynuyor.'</p>
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'Hasan Hüseyin'in golünde pası kim verdi, Enver Cenk. E nerede Beşiktaş savunması. Beşiktaş'ın rakiplerinde orta sahalar zaten iyi oynuyor.'

<p>'Mensah sıkı takımlara karşı nasıl oynar bilmiyorum ama bu gibi maçlarda çok etkili olur.' </p>
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'Mensah sıkı takımlara karşı nasıl oynar bilmiyorum ama bu gibi maçlarda çok etkili olur.' 

<p>'Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok etkili olur.'</p>
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'Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok etkili olur.'

<p>'Kaleci, stoper, forvet arkası ve forvet; yani omurga lazım Beşiktaş'a.'</p>
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'Kaleci, stoper, forvet arkası ve forvet; yani omurga lazım Beşiktaş'a.'

<p>Rıdvan Dilmen de maçın sonunda yaptığı yorumda Burak Yılmaz'ın maçtaki etkisiz görüntüsünün Beşiktaş'ın gol yollarına etki ettiğini belirtti.</p>
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Rıdvan Dilmen de maçın sonunda yaptığı yorumda Burak Yılmaz'ın maçtaki etkisiz görüntüsünün Beşiktaş'ın gol yollarına etki ettiğini belirtti.

<p>Beşiktaş'ın gelecek planlamaları hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:</p>
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Beşiktaş'ın gelecek planlamaları hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

<p>'Beşiktaş doğru oynamıyor. Gelecekle ilgili planlama yaparken Sergen Yalçın bu düzende oynayacaksa kesinlikle Amerika atletizm takımından 4 ismi savunmaya yerleştirmeli. Yoksa baş edemezsiniz çünkü çok riskli oynuyor.'</p>
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'Beşiktaş doğru oynamıyor. Gelecekle ilgili planlama yaparken Sergen Yalçın bu düzende oynayacaksa kesinlikle Amerika atletizm takımından 4 ismi savunmaya yerleştirmeli. Yoksa baş edemezsiniz çünkü çok riskli oynuyor.'

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