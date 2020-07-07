Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan N'Sakala, Welington ve Mensah hakkında açıklamalarda bulundu.
Alanyasporlu Welinton'u da değerlendiren Dilmen, 'Welinton uzun boylu ama atletik değil. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok şeyi değiştirmez' şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın Mensah ile girdiği transfer sürecini de değerlendiren Dilmen şunları söyledi:
'Hasan Hüseyin'in golünde pası kim verdi, Enver Cenk. E nerede Beşiktaş savunması. Beşiktaş'ın rakiplerinde orta sahalar zaten iyi oynuyor.'
'Mensah sıkı takımlara karşı nasıl oynar bilmiyorum ama bu gibi maçlarda çok etkili olur.'
'Mensah kesin 3 büyüklerden birine gidecek. Eğer Beşiktaş'a gelirse çok etkili olur.'
'Kaleci, stoper, forvet arkası ve forvet; yani omurga lazım Beşiktaş'a.'
Rıdvan Dilmen de maçın sonunda yaptığı yorumda Burak Yılmaz'ın maçtaki etkisiz görüntüsünün Beşiktaş'ın gol yollarına etki ettiğini belirtti.
Beşiktaş'ın gelecek planlamaları hakkında da konuşan Rıdvan Dilmen şunları söyledi:
'Beşiktaş doğru oynamıyor. Gelecekle ilgili planlama yaparken Sergen Yalçın bu düzende oynayacaksa kesinlikle Amerika atletizm takımından 4 ismi savunmaya yerleştirmeli. Yoksa baş edemezsiniz çünkü çok riskli oynuyor.'