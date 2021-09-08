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'Çok enteresan, uzun yıllar sonra 'Asla puan alamayız' dediğimiz bir duruma geldik. Hollanda'nın gücünden değil, bizim uzun zamandır kötü olmamızdan dolayı. Rakiplerle uçurum olabilir. Galatasaray da PSV maçında hazırlıksız yakalandı gördük ama bu kadar yatırıma rağmen böyle olması üzücü'