A Milli Takımımızın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik yenilgiyi Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarında değerlendirdi. Dilmen şunları söyledi:
'6 tane gol yedik ama EURO 2020'de de Hollanda kadar atarlardı bize. Orada da hepsinde 6'lık olurduk. Hiçbir maçta direnç gösteremedik. Söylenecek bir şey yok'
'Bu işin taktiği falan yok, taktik anlatamam. Rakip her anlamda bizden daha iyiydi. Daha üstündüler. Hollanda gruba bize 4-2 kaybederek başladı ve yavaş yavaş yukarı çıktılar. Biz ise İspanya'da Norveç'i yendik ama düşüşe geçtik. Cebelitarık'ı yenmeyeni dövüyorlar.'
'Çok enteresan, uzun yıllar sonra 'Asla puan alamayız' dediğimiz bir duruma geldik. Hollanda'nın gücünden değil, bizim uzun zamandır kötü olmamızdan dolayı. Rakiplerle uçurum olabilir. Galatasaray da PSV maçında hazırlıksız yakalandı gördük ama bu kadar yatırıma rağmen böyle olması üzücü'
'Ligimizden bugün yeni gelen Kenan Karaman'la birlikte iki oyuncumuz var. Oyun girenler de yurt dışında oynuyor, Halil Dervişoğlu yeni geldi. Ligimizde hiç mi alternatif oyuncu yok?'
'Dünya Kupası'na gitme ihtimalimiz var ama 84 milyonun morali bozuk. Çok enteresan, uzun yıllar sonra 'Asla puan alamayız' dediğimiz bir duruma geldik'
'Uğurcan Çakır'a diyecek hiçbir şeyim yok, hatalı gol yemedi. Hollanda rölantide 6 attı, daha fazla da atabilirlerdi. Acı olanı bu.'
'Şenol Güneş'in istifa için 'TFF ile görüşüyoruz' diyeceğini düşünüyorum. Mesele Şenol Güneş'in istifası değil, büyük sorunlarımız var.'
'Ben de futbolculuğumda 6 yedim ama bu kadar kabullenmişlik, reaksiyon göstermeme... Problem burada. Mental olarak bitmiş bir takım. Futbolda yetenek kadar fizik de lazım. Hollanda yetenekli, fizikli'
'Rakiplerimiz, maçlardan sonra iyi bir takımla oynadık falan deyip bizi kandırıyorlar. Üzücü olan şu, hani böyle fizikli abiler mahallede yürürler ya, top oynayan çocukların aralarına girerler ve topla oynamaya başlarlar. Mahalle abileri, mahalle çocuklarıyla evlerine giderken oynuyor gibi bir oyun oldu. Emin olun Hollanda hiç zorlanmadı'
'Asla Türkiye'ye puan vermeyiz' diye düşündüler. Bizim için kötü olan da 'Biz de puan alamayız' düşüncesi. Maçtan önce mağlup olduk, ilk golde hezimete uğradık'
'Futbolda ayıp yok! Korkak futbol denir ama sen önce 0-0'ı cebine koy! Hücum oyuncusuyla savunma yaparsınız ama alan daraltmalısınız. Bizim mevcut 11'in ileri uçtaki isimleriyle alan daraltma şansımız yok. Orkun, Hakan, Kenan, Cengiz savunmanın yanından geçmez'
'Burak Yılmaz gibi önemli bir oyuncuyu seyirci yuhaladı. Burak Yılmaz, Hollanda'ya goller attı. Onlara karşı 3-0 ve 4-2 kazanmıştık. Merih Demiral bir cümle kurdu, 'Bir şeylerin toparlanması lazım' dedi ve toparladı. Kulislerde hocanın durumunu onlar da konuşuyordur'
'Daha önce TFF, Şenol Güneş'i övüyordu şimdi Şenol Güneş kötü de, TFF mi iyi? Hayır, siz de sorumlusunuz. İstifa edersiniz, etmezsiniz bilmem ama istifa de yetmeyebilir. Bu işler 10 defa yabancı kararı falan alarak değişmez. Güven olması lazım, ekonomik şartlar değişmeli. Asgari ücretle çalışan antrenörler var.'
'Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş mı? Altı ay kulübe git, altı ay Milli Takım'a gel olmaz. Altyapı ile üst yapı arasında uçurum var, olmaz. Hiçbir yerimiz doğru değil! Kulüp takımları da aynı durumda. 84 milyonluk ülkeye günah!'
'Selim Soydan, benim dönemimde de futbol sorumlusuydu, 29,5 yıl geçti hala Selim abi! Bu jenerasyonla arasında bir uyum olamaz. Yaşına bakmıyorum ama olmaz. Konsantrasyonu, liderliği, günümüz futboluyla yaşayan insanlar olsun. Doğru yönetmek lazım.'
'Ozan Tufan 'EURO2020'yi atlatamadık' diyor, o zaman gelmeyin Ekim'de! Ne olacak 25 tane mi yiyeceğiz? Hoca, TFF kimse demek travmayı atlatamamış. Gitmeyebiliriz Dünya Kupası'na ama oturup konuşalım, ne yapmamız gerekiyor bulalım'