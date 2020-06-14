Süper Lig'de 3 aylık aranın ardından evinde Antalyaspor'u ağırlayan Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Antalyaspor Sinan Gümüş ve Amilton'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 öne kapattı. Beşiktaş soğuk duş aldı.
Beşiktaş 2. yarının 68. dakikasında Adem Ljajic ile cevap verdi...
Geri kalan dakikalarda Beşiktaş'ın çabası başka gol getirmedi ve Antalyaspor yenilgisizlik serisini 9 maça yükseltti.
NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen de Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi. İşte Dilmen'in açıklamaları:
Zirve yarışından uzak kalmanın yanı sıra aradan sonra dönülmesinde Beşiktaş problemler yaşadı. Victor Ruiz ve Vida, rakibin hızlı hücumlarında ağır kaldılar.
'SERGEN YALÇIN TOP RAKİPTEYKEN BÖLÜMÜNE HİÇ BAKMAMIŞ'
Sergen Yalçın top rakipteyken bölümüne hiç bakmamış. Yapmıyor da. Biz kendi oyunumuza bakalım diyor. Ancak bir de oyunun bu bölümü var.
'BEŞİKTAŞ'TAN BUNDAN SONRA FARKLI PERFORMANS BEKLEMİYORUM'
Ben Beşiktaş'tan bundan sonraki maçlarda da farklı bir performans beklemiyorum. Yarıştan uzaklaşılması, lige verilen ara, konsantrasyon, fiziksel sorun.
Şampiyon yarışından kopan takımın teknik direktörü olmak kolay değildir. Seyirci de yok. Oyun disiplininden koptu.
'BOATENG'İN FUTBOLLA ALAKASI YOK'
Atiba bugün sağ açık gibi oynadı. Boateng'in de top kırmızılara geçtiği zaman futbolla alakası yok.